Nature Love mit naturverliebter Nahrungsergänzung auf Erfolgskurs

Die Natsana GmbH und ihre Marke Nature Love setzen das starke Wachstum im stationären Handel fort. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um rund 45 Prozent – eine Bestätigung der erfolgreichen Strategie des Unternehmens. Zusätzlich konnte Natsana neue Handelspartner in Österreich gewinnen, darunter die renommierte Drogeriekette dm Österreich und die Supermarktkette Spar Österreich. Dies führt zu einer gesteigerten Präsenz und Sichtbarkeit der Marke, nicht nur im deutschen Handel.



Ein wichtiger Treiber des Erfolgs ist die Erweiterungslinie „Frauenglück“, die die Produkte D-Mannose, Ballaststoffreich, Glück, Green Superfood und Haar Vitamine umfasst. Die Linie stößt sowohl bei Händlern als auch bei Kundinnen auf positive Resonanz. „Mit der Erweiterung unseres Sortiments bieten wir Konsumenten noch gezieltere Lösungen und tragen aktuellen Marktbedürfnissen Rechnung“, erklärt Kai Schauer, Leiter des stationären Vertriebskanals der Natsana GmbH.



Für 2025 plant Natsana eine zusätzliche Sortimentserweiterung, um auf die wachsende Nachfrage nach natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln einzugehen. „Wir möchten weiterhin Innovationen bieten, den OTC-Markt nachhaltig prägen und unserer Rolle als ein Vorreiter für möglichst natürliche Produkte ohne unnötige Zusätze gerecht werden“, betont Schauer.



Trendwende: Kauf von Gesundheitsprodukten findet verstärkt im Einzelhandel statt.



Der Trend zum Erwerb von Nahrungsergänzung im Einzelhandel unterstützt den Wachstumskurs von Natsana: Immer mehr Verbraucher kaufen rezeptfreie Gesundheitsprodukte wie Vitamine und Mineralstoffe in Drogerien und Supermärkten anstatt in Apotheken. Eine repräsentative Umfrage des OTC-Herstellers Windstar Medical zeigt, dass nur noch 35 Prozent der Befragten ihre OTC-Produkte in Apotheken besorgen – ein Rückgang um 7 Prozentpunkte innerhalb eines Jahres. Gewinner dieser Entwicklung sind vor allem Drogerieketten wie dm, die von mehr als der Hälfte der Befragten (57 Prozent) als bevorzugter Anbieter genannt wurden.



Demografischer Wandel und neue Trends treiben den OTC-Markt an



Statista, die renommierte Online-Plattform für Markt- und Meinungsdaten, erkennt weitere Wachstumsfaktoren. Vorliegende Daten legen nahe, dass der OTC- Markt in Deutschland zusätzlich durch den demographischen Wandel angetrieben wird. Die steigende Anzahl älterer Menschen sorgt für einen wachsenden Bedarf an Gesundheitsprodukten und die Bereitschaft, mehr Geld für diese auszugeben. Dabei spielen besonders natürliche und pflanzliche Alternativen – wie von Nature Love – eine große Rolle beim Wunsch nach sanfter und nachhaltiger Gesundheitsvorsorge.



Über Nature Love



Nature Love steht für „Naturverliebte Nahrungsergänzung“ und bietet ein breites Portfolio mit über 100 Produkten. Besonders im Einzelhandel sorgt ein exklusives Sortiment mit 44 Produkten für hohe Kauffrequenzen. Alle Produkte sind möglichst vegan, gluten- und laktosefrei, ohne Gentechnik und unnötige Zusätze. Ein besonderes Merkmal: Jede Charge wird in unabhängigen deutschen Laboren geprüft.



Mit einer Multi-Channel-Markenkampagne sorgte Nature Love Ende 2023 bundesweit für Aufmerksamkeit – besonders im Handel machte sich die zusätzliche Markenbekanntheit bemerkbar. Eine deutschlandweite, LEH-fokussierte Radiokampagne auf über 200 Sendern mit über 260 Mio. Kontakten sorgte für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Nature Love Produkte sind im stationären Handel erhältlich bei dm, ROSSMANN, REWE, EDEKA, Müller, budni, GLOBUS, tegut und mehr – sowie online unter nature-love.de und auf Plattformen wie Amazon.

