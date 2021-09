Digitalisierung einfach erklärt: 29 Referenten geben Einblicke in die digitale Hospitality-Welt

Vom 22. bis 24. September bietet der Softwareanbieter E2N ein kostenloses Online-Event mit Vorträgen und Diskussionsrunden an. Das Thema: Digitalisierung. 29 Referenten teilen in 33 Präsentationen ihr Wissen sowie Tipps und Tricks aus ihrer Praxiserfahrung.



„Oft wissen Unternehmen nicht, wo sie anfangen sollen, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Deshalb möchten wir aufklären und ihnen somit den Einstieg in die digitale Welt erleichtern. Genau hier setzt auch unser Online-Event ‚E2N Insights – Live‘ an. Unsere Referenten sind Experten auf ihren Gebieten und geben unseren Zuschauern konkrete Praxistipps mit auf den Weg, die direkt umgesetzt werden können.“ erklärt Simon Mohr, CEO und Co-Founder von E2N.



Mit einem breit gefächerten Rahmenprogramm deckt das Online-Event sämtliche Themenbereiche ab: Von völlig neu gedachten Recruiting-Möglichkeiten in der Gastronomie über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Bäckereien und Hotellerie-Betrieben bis hin zu den Vorteilen der (digitalen) 4-Tage-Woche in Deutschland. Namenhafte Gast-Speaker und Best Practice Beispiele geben direkte Praxiseinblicke. Das Event besteht aus verschiedenen Talk-Runden, Panels und Diskussionsformaten, die Raum für einen offenen Erfahrungsaustausch und individuelle Fragen der Zuschauer lassen.



Ziel des Online-Events ist, die Digitalisierung einfach verständlich und für jeden zugänglich darzustellen und Unternehmen zu zeigen, welche Prozesse wie optimiert werden können. Auf der Hauptbühne steht die Vermittlung von Know-how im Vordergrund. In der Tech-Area können sich interessierte Unternehmen über die jeweiligen Tools informieren.



Die Veranstaltung ist kostenlos und unverbindlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter: e2n.de/live

