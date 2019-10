Pressemitteilung BoxID: 771988 (Stadtwerke Augsburg Holding GmbH)

Endhaltestelle "Firnhaberau" der Linie 22 wird verlegt

Bauarbeiten im Siedlerweg

Wegen der Erneuerung von Gas- und Wasserleitungen im Siedlerweg zwischen Im Feierabend und Fasanenweg in der Firnhaberau müssen die Linie 22 und die Nachtbuslinie 93 ab Montag, 22. Oktober bis voraussichtlich Freitag, 13. Dezember umgeleitet werden. So kann die Endhaltestelle „Firnhaberau“ Im Feierabend nicht angefahren werden. Für die Dauer der Bauarbeiten wird die Endhaltestelle in den Fasanenweg verlegt. Die Abfahrtszeiten beider Linien bleiben unverändert.



Mobilitätseingeschränkte Personen können einen Taxiservice nutzen, der sie zur Ersatzhaltestelle „Firnhaberau“ bringt. Information und Buchung unter der Telefonnummer 0821 / 6500-5111 (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, an Wochenenden 10 bis 16 Uhr).

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (