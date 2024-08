Fruchtige News bei Yakult: Yakult Plus Pfirsich erobert die Kühlregale

Kuchen, Marmelade, Chutney – Pfirsich ist nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern auch besonders beliebt. Das ergab eine von Yakult durchgeführte Verbraucherstudie. Der Gedanke an fruchtig-frischen Pfirsich regt den Appetit an und erinnert an lange warme Sommertage. Diese positive Assoziation möchte das Unternehmen Yakult nutzen und ersetzt das bestehende Yakult Plus durch das fruchtige Yakult Plus Pfirsich. Die neue Variante des beliebten fermentierten Magermilchgetränks aus Japan kommt erstmals ab September 2024 in die Kühlregale vieler Supermärkte [1] . Auch die Verpackung wird entsprechend der veränderten Geschmacksrichtung aufgefrischt. Der neue Look von Yakult Plus mit auffallender Kappe und Banderole in kräftigem Orange lädt nun noch mehr zum Zugreifen und Genießen ein.Yakult Plus Pfirsich punktet mit neuem Geschmack und Look, aber auch mit den bewährten Benefits: Jedes Fläschchen Yakult enthält mindestens 20 Milliarden aktiveShirota Bakterien, einen einzigartigen Bakterienstamm, von dem wissenschaftlich erwiesen ist, dass er den Darm lebend erreicht. Dort trägt er dazu bei, die Anzahl der guten Bakterien im Darm zu erhöhen. Außerdem ist Yakult Plus reich an Vitamin C für das Immunsystem und enthält zusätzlich Ballaststoffe. Vitamin C trägt zur normalen Funktion des Immunsystems sowie zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Mit beiden Komponenten passt es perfekt zu einer ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise. Die neue Yakult Variante enthält im Vergleich zu Yakult Original 70 % weniger Zucker und 33 % weniger Kalorien und ist perfekt für den täglichen Genuss sowie einen fruchtig-frischen Start in den Tag.Der japanische Wissenschaftler Dr. Minoru Shirota forschte Anfang des letzten Jahrhunderts an der japanischen Universität Kyoto über die Wirkung der Darmbakterien auf die Gesundheit. Im Jahr 1930 gelang es ihm, ein Milchsäurebakterium mit einzigartigen Eigenschaften zu selektieren und zu kultivieren:Shirota. Das Besondere an diesen Shirota Bakterien ist, dass sie lebend den Darm erreichen, da sie besonders widerstandsfähig gegenüber Magen- und Gallensäuren sind, und dort die Anzahl guter Bakterien erhöhen.Dr. Minoru Shirota gründete sowohl das Unternehmen Yakult als auch ein eigenes Forschungs-institut, das Yakult Central Institute in Tokio. Bis heute erforschen dort Wissenschaftler/-innen den StammShirota und die Darmmikrobiota. Im Jahr 2005 wurde das erste europäische Yakult Forschungsinstitut im belgischen Gent eröffnet.Weitere Informationen unter: www.yakult.de [1] Yakult Plus ist erhältlich im Kühlregal bei den Milchprodukten vieler Supermärkte, z. B. bei Rewe, Edeka inkl. Marktkauf, Hit, Globus, Kaufland oder Familia.