Neue Möglichkeiten für WeberHaus-Kunden

Der wibutler pro (2. Gen.) bietet neue Vorteile für das Home4Future-Paket

Mit dem Home4Future-Paket bietet WeberHaus seinen Kunden ein innovatives Produktpaket, das Bauherren vor steigenden Energiepreise schützt. Dadurch lassen sich die aktuellen Preisentwicklungen etwas entspannter beobachten. Darüber hinaus existieren für Bauherren weitere Möglichkeiten, mit denen sich die Energieeffizienz und der Wohnkomfort des Zuhauses steigern lassen. Mit der zweiten Generation der wibutler pro Zentrale, werden diese nun noch umfangreicher.



In Sachen Strompreisen ist Deutschland absoluter Spitzenreiter. Nirgendwo zahlen Privatkunden mehr für eine Kilowattstunde elektrische Energie. Schon seit mehr als 20 Jahren klettern die Preise kontinuierlich und im Hinblick auf die aktuelle Lage ist eine Wende lange nicht in Sicht. Um seine Kunden von diesen Entwicklungen unabhängiger zu machen, bietet WeberHaus das Paket Home4Future mit eigener Photovoltaikanlage, Solarspeicher und der Energieregelungszentrale wibutler pro (2. Gen.) an.



Neue Generation der Energieregelungszentrale

Mit dem wibutler pro (2. Gen.) feierte kürzlich der Nachfolger des erfolgreichen Vorgängermodells seinen Marktstart. Dieser führt das erfolgreiche Konzept nahtlos fort und kann mit verschiedenen Verbesserungen aufwarten, die auch das Home4Future-Paket auf ein neues Level heben. Neben einer leistungsstärkeren Hardware und einem schlanken und modernen Design, wurde auch die Funkreichweite deutlich verbessert. Darüber hinaus unterstützt der wibutler pro (2. Gen.) mit Geofencing-Funktionen ein ganz neues Feature.



Energieeffizienz und Komfort für Bewohner

Mit dem Paket Home4Future erhalten WeberHaus Kunden ein überzeugendes Gesamtpaket für ihr neues Zuhause. Die Vernetzung der unterschiedlichen Komponenten ermöglicht Bauherren Strom selbst zu erzeugen, zu speichern und letztendlich selbst zu verbrauchen. Mit der wibutler-App existiert ein zentrales Bedienelement, in dem alle Informationen zusammengefasst und visualisiert werden. Hieraus können auch weitere Anwendungen wie der sommerliche Wärmeschutz flexibel umgesetzt werden. Indem das Zuhause automatisch vor Überhitzung geschützt wird, steigt neben der Energieeffizienz allen voran auch der Wohnkomfort der Bewohner.



Stetig wachsende Möglichkeiten

Für den wibutler pro erscheinen in regelmäßigen Abständen kostenfreie Software-Updates, durch die neue Geräte und Funktionen mit dem System kompatibel werden. So werden auch bereits bestehende Häuser intelligenter und erhalten neue Möglichkeiten. Darüber hinaus können nicht zuletzt auch weitere SENEC-Komponenten wie die Wallbox genutzt werden, mit der das Elektroauto kostengünstig und solaroptimiert mit eigenem Strom geladen wird.