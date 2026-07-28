Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1068524

WeberHaus GmbH & Co.KG Am Erlenpark 1 77866 Rheinau-Linx, Deutschland http://www.weberhaus.de
Ansprechpartner:in Frau Lisa Meier +49 7853 83407
Logo der Firma WeberHaus GmbH & Co.KG

Katja Mast besucht WeberHaus mit dem KI-Infomobil

Parlamentarische Staatssekretärin informierte sich in Rheinau-Linx über Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt und moderne Fertighausproduktion

(lifePR) (Rheinau-Linx, )
Katja Mast, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Arbeit und Soziales, besuchte den Unternehmensstandort von WeberHaus in Rheinau-Linx. Anlass war der Besuch des KI-Infomobils des Fraunhofer-Instituts, an dem WeberHaus-Geschäftsführer Stephan Jager die Staatssekretärin begrüßte. Mast erklärte: „Künstliche Intelligenz und Digitalisierung sind aus der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Sie bieten große Chancen für einen innovativen und zukunftsfähigen Arbeitsmarkt und in Kombination mit unserem Industriemodell die Grundlage für zukünftiges Wachstum gepaart mit Arbeitsplätzen. Entscheidend ist, die Unternehmen und Beschäftigten in den Mittelpunkt dieser Entwicklung zu stellen. Ohne sie gelingt der Wandel nicht. Das KI-Infomobil des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ist dafür ein erster, wichtiger Schritt. Es bringt praxisnahes Wissen direkt in die Betriebe und trägt dazu bei, dass Unternehmen wie die WeberHaus GmbH & Co. KG den Arbeitsmarkt der Zukunft aktiv mitgestalten können.“

Am KI-Infomobil informierte sich Katja Mast über die Möglichkeiten, Einsatzgebiete und Grenzen Künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt. Auch Beschäftigte von WeberHaus hatten die Gelegenheit, die Technologie praxisnah kennenzulernen und sich mit den Fachleuten des Projekts „KI-Studios“ auszutauschen. Dr. Matthias Peissner, Projektleiter und Leiter des Forschungsbereichs „Mensch-Technik-Interaktion“ am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO), erklärte: „KI-Technologien verändern die Arbeitswelt, indem sie nicht nur Abläufe optimieren, sondern auch Freiräume für neue Aufgaben eröffnen. Entscheidend ist, sie so zu gestalten, dass sie den Menschen fördern und sinnvoll unterstützen.“

Im Anschluss an den Besuch des Infomobils erhielt Katja Mast einen Einblick in die Produktion von WeberHaus. Dabei erfuhr sie, wie ein modernes Fertighaus aus Holz entsteht und in welchen Bereichen automatisierte Anlagen, Roboterzellen und KI-Anwendungen bereits zum Einsatz kommen.

„Künstliche Intelligenz und automatisierte Prozesse werden die industrielle Fertigung weiter verändern. Für uns ist entscheidend, neue Technologien dort einzusetzen, wo sie unsere Mitarbeitenden sinnvoll unterstützen, Abläufe verbessern und die hohe Qualität unserer Häuser sichern. Der direkte Austausch mit Frau Mast und den Fachleuten des Fraunhofer-Instituts ist deshalb für uns besonders wertvoll“, sagt Jager, kaufmännischer Geschäftsführer von WeberHaus.

Das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte Projekt „KI-Studios“ wird vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO und dem Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT der Universität Stuttgart umgesetzt.

Website Promotion

Website Promotion

WeberHaus GmbH & Co.KG

Die WeberHaus GmbH & Co. KG zählt zu den führenden Fertighausherstellern in Deutschland. Das Familienunternehmen beschäftigt 1.299 Mitarbeitende an seinen beiden Produktionsstandorten in Rheinau-Linx in Baden-Württemberg und Wenden-Hünsborn in Nordrhein-Westfalen. Seit 1960 steht WeberHaus für individuell geplante, energieeffiziente Häuser in nachhaltiger Holzfertigbauweise. Unter dem Claim „Bau wie du bist“ entstehen Gebäude, die sich an den persönlichen Wünschen, Lebensentwürfen und Bedürfnissen ihrer Bewohner orientieren. Das Angebot reicht vom frei geplanten Architektenhaus über flexible Hauskonzepte und Minihäuser bis hin zu mehrgeschossigen Objektbauten.

In den modernen Produktionsanlagen verbindet WeberHaus traditionelle Handwerkskunst mit automatisierten Fertigungsprozessen. Mehrere Roboterzellen unterstützen die präzise und effiziente Herstellung der Bauelemente. Hinzu kommen innovative Haustechnik und ein verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen. Weitere Informationen unter: www.weberhaus.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.