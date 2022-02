Weltweit Spitze in Rheinland-Pfalz

Ministerin Daniela Schmitt besucht Innovationsführer für die Energiewende

Kaiserslautern, gelegen im Herzen der Pfalz, gilt mit zwei Fraunhofer Instituten, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, sowie der Technischen Universität und der Hochschule Kaiserslautern als aufstrebender Technologiestandort mit einer regen Start-Up Szene.



Vision Electric Super Conductors (VESC) ist eines dieser erfolgreichen jungen Unternehmen und gehört bereits heute zur Weltspitze im Bereich der Anwendung supraleitender Stromtransportsyssteme. Hochtemperatur-Supraleiter bestehen aus speziellem keramischem Material und leiten sehr große Mengen Strom über beliebige Strecken verlustfrei. Hierfür müssen diese bei -196 Grad Celsius mit flüssigem Stickstoff oder Wasserstoff gekühlt werden. „Nur mit Supraleitern kann die Energiewende gelingen. Supraleiter sind sehr kompakt, haben deutlich geringere Emissionen und stellen eine wesentlich kleinere Belastung für die Umwelt dar als normale Erdkabel. Das ermöglicht schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, sodass wir unser Netz deutlich schneller ausbauen können“ erläutert Dr. Wolfgang Reiser, Geschäftsführer der Vision Electric Super Conductors GmbH.



Anlässlich der zunehmenden Bedeutung der Supraleitertechnologie und erster Erfolge in der kommerziellen Anwendung, besuchte Daniela Schmitt, rheinland-pfälzische Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, am 12.11.2021 das Unternehmen Vision Electric Super Conductors GmbH um sich über das Potenzial und die Anwendungsmöglichkeiten der Supraleitung zu informieren.



„Unternehmen wie diese sind der Beleg dafür, dass wir in Rheinland-Pfalz technologisch in der ersten Liga spielen und unsere Politik der Wirtschaftsförderung mit einem breiten Netzwerk an Partnern und Investoren Früchte trägt. Wir positionieren unser Land erfolgreich im Wettbewerb der Regionen um Sichtbarkeit, Investoren und Fachkräfte“, erklärte Daniela Schmitt. So wurde der weltweit erste Demonstrator einer modularen supraleitenden Stromschiene in Rheinland-Pfalz, in einer Chlorelektrolyse in einem großen Chemiewerk am Rhein getestet.



Supraleiter sind prädestiniert für den Einsatz in der stromintensiven Industrie, aber auch für Rechenzentren, deren Anzahl und Stromverbrauch immer weiter nach oben gehen. So waren Vertreter des Unternehmens eingeladen, im Rahmen des Global Summit des Open Compute Projects im Silicon Valley, das Potenzial von Supraleitern mit den dort ansässigen großen Technologieunternehmen zu erörtern. Diese Unternehmen bauen und betreiben einen signifikanten Teil der weltweiten Rechenzentren.



Mit Supraleitern lässt sich die Energiewende meistern und Stromnetze zukunftssicher ausbauen. Diese Erkenntnis setzt sich zunehmend auch in der Politik und bei den Stromnetzbetreibern durch. Im Februar 2022 erstellte die VESC, im Auftrag eines deutschen Übertragungsnetzbetreibers, eine Studie über den Einsatz von supraleitenden Gleichstromleitungen im Gigawattbereich. Die Ergebnisse werden im Rahmen der ZIEHL-Tagung, der bedeutendsten Tagung zum Thema Supraleiter im deutschsprachigen Raum, vorgesellt. Diese findet vom 04. bis 05. April in Berlin statt.