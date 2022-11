Passauer Wolf Bad Gögging als MS-Rehabilitationszentrum ausgezeichnet

Der Passauer Wolf Bad Gögging hat zum 01.10.2022 das Zertifikat »MS-Rehabilitationszentrum« vom Bundesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) erhalten. Mit dieser Auszeichnung wird dem Passauer Wolf Bad Gögging eine qualitativ hochwertige Behandlung durch auf Multiple Sklerose spezialisierte Fachkräfte bescheinigt. Die Übergabe des Zertifikats fand am 09.11.2022 in der Passauer Wolf Fachklinik Bad Gögging durch eine Vertreterin der DMSG statt.



Zertifikation als MS-Rehabilitationszentrum



Die Abteilung Neurologie des Passauer Wolf Bad Gögging wurde von der DMSG als MS-Rehabilitationszentrum ausgezeichnet und ist damit eines von drei in Bayern, deutschlandweit gibt es aktuell 21. Voraussetzung für die erfolgreiche Zertifizierung sind strenge Anerkennungskriterien, die von der DMSG zusammen mit MS-Experten entwickelt wurden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass nur Einrichtungen ausgezeichnet werden, die über eine qualitativ hochwertige, von Leitlinien gestützte Behandlung durch auf MS spezialisierte Neurologen und andere MS-Fachkräfte verfügen.



Überregionaler Ansprechpartner für MS-Erkrankte



Am 9. November nahm das Team um Priv.-Doz. Dr. med. Tobias Wächter, Chefarzt der Neurologie im Passauer Wolf Bad Gögging, das Zertifikat von Christiane Heigl, Leiterin der DMSG-Beratungsstelle in Regensburg entgegen. Im Rahmen der Übergabe betonte die Vertreterin der DMSG: »Ich freue mich, dass wir mit dem Passauer Wolf Bad Gögging erstmalig ein hochqualifiziertes MS-Rehabilitationszentrum in unserer Region auszeichnen dürfen. MS-Erkrankte erhalten hier kompetente und verlässliche Ansprechpartner bei ihrer Suche nach bestmöglichen rehabilitativen Behandlungsmöglichkeiten.« Das verantwortliche Ärzte-Team des Passauer Wolf Bad Gögging ist stolz auf diese hochwertige Auszeichnung der DMSG. Dr. med. Daniel Utpadel-Fischler, der als Oberarzt für Neurologie und Ärztlicher Leiter für die Betreuung von MSPatienten im Passauer Wolf Bad Gögging zuständig ist, betreut auch Patienten der MS-Ambulanz an der TU München, dem Kooperationspartner des Passauer Wolf Bad Gögging. »Wir haben im rehabilitativen Bereich moderne Therapien entwickelt, die auf die ambulante Behandlung an der TU München aufsetzen«, so der Ärztliche Leiter für den Schwerpunkt MS. Der Ausbau der Kooperationen mit Ambulanzen, akutstationären Häusern und Universitätskliniken zur Rehabilitation der betroffenen Patienten zählt zu seinen Zielen. Das schaffe nahtlose, sektorübergreifende Übergänge und erleichtere damit die kontinuierliche Versorgung der MS-Patienten, so Dr. med. Utpadel-Fischler weiter.



Besondere Expertise in der Betreuung von MS-Patienten



»Bei uns im Haus erhalten Patienten mit MS eine speziell auf ihre Beschwerden ausgerichtete, intensivierte Behandlung, die sich an den Zertifizierungskriterien der DMSG und den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) und damit an neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert«, erklärt Priv.-Doz. Dr. med. Tobias Wächter. Dabei setzt das multiprofessionelle Team aus Ärzten, Therapeuten und Pflegekräften auf eine ganzheitliche Betreuung. Zum Behandlungsspektrum zählen u. a. Gangtraining auf dem Laufband und roboterassistierte Therapie von Gangstörungen, gezieltes Kraftund Ausdauertraining, Gleichgewichtstraining, computergestützte neuropsychologische Behandlungsverfahren zur Verbesserung von anhaltender Erschöpfung (Fatigue), Aufmerksamkeit und Gedächtnis sowie die Optimierung der Medikation. Schluckstörungen können im Haus über die HNO-phoniatrische Fachabteilung betreut werden, Blasenfunktionsstörungen über die Kooperation mit neuro-urologischen Fachabteilungen.



Wichtige Orientierungshilfe für Betroffene



Um für MS-Erkrankte die Suche nach einer möglichst wohnortnahen Versorgung zu erleichtern, hat die DMSG im Jahr 2005 die Vergabe von MS-Zertifikaten ins Leben gerufen. MS-Erkrankte haben seither eine verlässliche Orientierung, dass die ausgezeichneten Kliniken nach den aktuellsten und wissenschaftlich belegten Standards arbeiten. Darüber hinaus garantiert das Zertifikat eine Mindestzahl an behandelten MS-Patienten und eine langjährige Erfahrung des medizinischen Fachpersonals in der Betreuung von MS-Patienten. Das verliehene Zertifikat ist zwei Jahre lang gültig. Anschließend muss die Erfüllung der genau definierten Kriterien erneut nachgewiesen werden.



Bayernweit einzigartig



Anfang des Jahres 2022 wurde der Passauer Wolf Bad Gögging bereits von der Deutschen Parkinson Vereinigung e.V. (dPV) als Parkinson-Fachklinik zertifiziert. Mit dem nun zusätzlich verliehenen MS-Zertifikat erreicht der Passauer Wolf Bad Gögging eine Alleinstellung: Er ist die einzige Einrichtung in ganz Bayern, die sowohl über eine Parkinson- als auch über eine MS-Zertifizierung verfügt. Deutschlandweit gibt es nur drei weitere Kliniken, die ebenfalls in beiden Bereichen zertifiziert wurden.



PASSAUER WOLF • Medizin fürs Leben



An fünf Standorten in Bayern — in Bad Griesbach, Bad Gögging, Nittenau, Regensburg und Ingolstadt — werden Gäste auf ihrem Weg zu neuer Lebenskraft unterstützt. Die Unternehmensgruppe blickt zurück auf über 40 Jahre Erfahrung. Zur Kernkompetenz gehören die stationäre und ambulante Rehabilitation sowie die neurologische Akutbehandlung und Nachsorgeprogramme zur Festigung des Behandlungserfolgs. Über den Aufenthalt hinausgehend bleibt das Angebot bestehen, Begleitung auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil zu erhalten. Passauer Wolf LebensArt vereint Präventions- und Lebensstilprogramme wie »Abenteuer R•O•T«, Corporate-Health-Konzepte und Gesundheitsurlaub in Bad Griesbach. Insgesamt werden im Passauer Wolf jedes Jahr über 20.000 Gäste empfangen und behandelt. Für über 1.600 Mitarbeiter ist die Unternehmensgruppe Karrierebegleiter. Die Standorte zählen zu den führenden Zentren für Rehabilitation und medizinische Versorgung in Bayern. Der Passauer Wolf Bad Gögging ist seit 1988 in der Region verwurzelt. Zu den Fachbereichen zählen die Neurologie, Geriatrie, Orthopädie und HNO-Phoniatrie. Gehobenen Komfortansprüchen wird man mit den Passauer Wolf Privat-Angeboten gerecht.