Maske – nein danke! Stattdessen das Immunsystem ganzheitlich trainieren

Die Arztpraxen sind voll, überall wird gehustet und geschnieft. Neben dem Coronavirus, zum Glück derzeit in abgeschwächter Form, sind praktisch alle denkbaren Erreger von Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung verbreitet. Auch mehrere Infektionen hintereinander sind möglich. Wie kommt es zu dieser Häufung? Experten erklären das so: Nicht nur das Coronavirus mutiert ständig, auch andere Erreger passen sich an. Während der Pandemie haben wir uns geschützt und den Kontakt zu anderen Menschen stark eingeschränkt. Das Problem: Damit haben wir auch den Kontakt den aktuellen Erreger-Varianten minimiert. Die Folge: Unser Immunsystem muss sich nun im Kontakt mit den neuen Viren und Bakterien erst wieder auf den neuesten Stand bringen. Das Gute ist, wir können ihm dabei helfen sich schnell wieder bestmöglich aufzustellen.Händewaschen und Abstand halten genügt nicht, sagen die Autoren des fundierten Ratgebers, der jetzt so aktuell wie nie ist. Ernährungswissenschaftler Ralf Moll und der auf integrative Medizin spezialisierte Heilpraktiker Benjamin Börner haben ein ganzheitliches Workout für das Immunsystem entwickelt, das auf mehreren Ebenen wirkt. Dabei geht es um die Faktoren Ernährung, Bewegung, Entspannung, Schlaf und Fasten. Lesen Sie, wie Sie Ihr Immunsystem mit der richtigen Nahrung regelrecht füttern können. Lernen Sie den Zusammenhang zwischen Stress und Bewegung kennen und erfahren Sie, welche Rolle der Schlaf spielt.Auf 176 Seiten erklären die beiden Spezialisten, wie das Immunsystem aufgebaut ist und welche herausragende Rolle der Darm für die Abwehr spielt. Ihm ist ein umfangreicher Teil gewidmet, denn 80 Prozent des Immunsystems sind dort beherbergt. Der praktische Teil ist in 5 Wochen gegliedert.Woche 1: Ernährung auf Immunkraft umstellen.Woche 2: Mehr Bewegung in den Alltag bringen.Woche 3: Stress erkennen und reduzieren.Woche 4: Gut Schlafen lernen.Woche 5: Mit Suppenfasten den Abwehr-Turbo zünden.Dazu gibt es zahlreiche praktische Tipps vom Wadenwickel bis zum Zwiebelsaft und viele kleine Aufgaben und Übungen, die Sie in Ihren Alltag integrieren können. „Den perfekten Immuntag", einen Powerplan für 24 Stunden, die ganz im Zeichen der Immunstärkung stehen, können Sie jederzeit wiederholen, zum Beispiel wenn neue Viren im Anmarsch sind!

Benjamin Börner, Ralf MollDas 5-Wochen-Programm für ein starkes Immunsystem