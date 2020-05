Pressemitteilung BoxID: 798902 (PROTOTYP GmbH)

Restart am Freitag, 15. Mai 2020 für das Automuseum PROTOTYP

Endlich wieder geöffnet! Das Team des Automuseums PROTOTYP freut sich darauf ab dem 15. Mai wieder Besucher begrüßen zu können. Mit einem entspannten Verhältnis von Besucherzahl zu rund 2.500 qm Ausstellungsfläche bieten die räumlichen Gegebenheiten sowie umsichtige Schutzmaßnahmen, faszinierende Exponate und spannende Geschichten die optimale Basis für den Nachholbedarf an kulturellem Freizeit-Erlebnis.



Voller Eifer wurden in den vergangenen Wochen die Ausstellungsflächen renoviert und auf Hochglanz poliert. Mit dem Neustart am 15. Mai können die die Besucher sich wieder von faszinierenden Automobilen und einmaligen Geschichten von und über legendäre Rennfahrer in eine andere Welt entführen lassen. Gerade in der aktuellen Phase wirkt neben dem entspannten Verhältnis von Besucherzahl zu 2.500 qm Ausstellungsfläche eine spezielle Qualität des Automuseums PROTOTYP besonders attraktiv: Beim Eintauchen in die Welt von Rennfahrern und Konstrukteuren erleben die Besucher inspirierende Geschichten von Automobilbegeisterten, die mit viel Kreativität und Engagement heikle Situationen meisterten und auch unter schwersten Bedingungen ihre Träume verwirklichten. Dadurch vermittelt der Museumsbesuch zusätzlich zu der Auszeit beim Betrachten der Exponate auch Kraft für die Bewältigung des eigenen Alltags und gibt Anstoß für neue Sichtweisen.



„Die empfohlene Abstandsregelung zwischen den Menschen stellt sich bei unseren großzügigen räumlichen Verhältnissen automatisch ein“, sagt Museumsgründer Thomas König. „Selbstverständlich haben wir als verantwortungsbewusste Gastgeber mit Info-Tafeln, Abstandsmarkierungen, Besucherleitsystemen und einer hohen Frequenz der Desinfektionsmaßnahmen diese positive Basis noch verbessert.“ Oliver Schmidt, ebenfalls Museumsgründer, ergänzt: „Als markenunabhängiges und nicht subventioniertes Museum war die unternehmerische Entscheidung bereits jetzt wieder zu öffnen nicht leicht. Doch was wir jetzt alle brauchen, sind positive Signale – und da ist das Erleben von Kultur ein sehr wirkungsvoller Verstärker. Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen diesen Neustart zu erleben!“



Automuseum PROTOTYP wieder geöffnet ab Freitag, 15. Mai 2020



Öffnungszeiten: Di - So, 10:00 - 18:00 Uhr



Über das Automuseum PROTOTYP



Unter dem Motto „Personen. Kraft. Wagen.“ zeigt das Automuseum PROTOTYP seit April 2008 in der Hamburger HafenCity das umfassende Bild gelebter Auto-Leidenschaft: Geniale Konstrukteure und waghalsige Rennfahrer werden ebenso in Szene gesetzt, wie technische Details leistungsstarker Motoren und formschöner Sport- und Rennwagen aus über 80 Jahren Automobilhistorie.

