PEUGEOT enthüllt neues Markenmanifest „The Language of Attraction" in originellem Film

Allure: Das Manifest von PEUGEOT verkörpert die neue Markenvision, die sich um die Kraft der Anziehung dreht. Fahrzeuge von PEUGEOT bestehen nicht nur aus Metall und Glas, sondern sind Anziehungskraft, Leidenschaft und Geschichte. PEUGEOT stellt sein neues Markenmanifest „The Language of Attraction“ in einem brandneuen Werbefilm vor, der den neuen PEUGEOT 408, das aktuelle Aushängeschild der Marke, zeigt.



Warum werden wir von bestimmten Dingen oder Kunstwerken angezogen? Weil sie zu uns „sprechen“, nicht durch Worte, sondern durch Emotionen. Denn was uns wirklich fasziniert, spricht unser Herz an. Deshalb bestehen Fahrzeuge von PEUGEOT nicht nur aus Metall und Glas, sondern sind auch Anziehungskraft, Leidenschaft und Geschichte.



Das neue Manifest bringt die Renaissance der Marke PEUGEOT durch die „Sprache der Anziehungskraft“ zum Ausdruck, die perfekte Verbindung ihrer drei Markenwerte: Allure, Emotion und Exzellenz.



Die neuen Modelle der Marke faszinieren und überraschen mit unerwarteten Eigenschaften, wie der PEUGEOT 408 mit der neuen Silhouette. Diese steht für den Erfindungsreichtum des Teams von PEUGEOT.



Die Neuinterpretation der Anziehungskraft der Löwenmarke wurde von der amerikanischen Kreativagentur Doner ins Leben gerufen.



Das Manifest wurde in einem Werbefilm vorgestellt, der am 10. Dezember im Vereinigten Königreich und am 18. Dezember in Frankreich gezeigt wurde und ab dem 21. Dezember in ausgewählten europäischen Ländern auf den wichtigsten Fernsehkanälen und digitalen Kanälen zu sehen sein wird.