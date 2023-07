Parkinson?

Was genau ist das?

Nach wie vor wissen die meisten Menschen mit dem Begriff Parkinson nur wenig anzufangen. Kaum einer weiß, welche Symptome uns Betroffenen das Leben oft sehr schwer machen. Und wenn mal jemand Parkinson mit einem Symptom in Verbindung bringt, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Tremor. Gerade frisch diagnostizierte haben oft große Verständnisprobleme ihre Symptome bzw ihre Diagnose mit dem bisher erlernten Wissen um Parkinson in Einklang zu bringen.



Aus dem gleichen Grund findet die so wichtige Früherkennung nur selten statt.



Sicherlich liegt das in der Komplexität der Krankheit und der Vielfalt ihrer Symptome begründet.



Gründe genug also, die Symptome noch einmal in einer Tabelle aufzulisten und kurz ihre Merkmale zu beschreiben. Wer Freunde, Bekannte und Angehörige über seine womöglich gerade erst diagnostizierte Krankheit informieren will, nutze doch einfach die Weiterleitungs- Funktion des Beitrags.



Jürgen Zender im Juli 2023



SymptomBeschreibungRigorErhöhte Grundspannung der Muskulatur, die zu einer allgemeinen Steifheit führt. Bei passiver Bewegung eines Arms ist ein deutlicher Widerstand spürbar. Oftmals ist der Rigor auch mit Schmerzen verbunden.RuhetremorKörperzittern ohne ersichtlichen Auslöser, oft in den Händen sichtbar, ähnelt schnellen Bewegungen in den Fingern, wie beim Münzenzählen. Der Tremor kann bei psychischer Anspannung verstärkt werden und verringert sich, wenn etwas in die Hände genommen wird.BradykineseStarke Verlangsamung der Bewegungsabläufe, die sich im Gesichtsausdruck des Betroffenen zeigen kann. In Kombination mit Rigor kann dies zu einer typischen Körperhaltung mit nach vorne geneigtem Kopf und Rumpf, hängenden und leicht gebeugten Armen und ausdruckslosem Gesicht führen.GleichgewichtsstörungenOftmals ausgeprägte Gleichgewichtsstörungen, die eine erhöhte Sturzgefahr verursachen.AkineseZustände in denen Betroffene fast gänzlich unbeweglich sind oder es nicht schaffen, eine Bewegung zu beginnen.Gebundenes GangbildBetroffene gehen vornübergebeugt und machen kleine Schritte.Depressive Verstimmungen und SchlafstörungenOftmals vor der Diagnosestellung auftretend.MikrografieVerkleinerung der Schrift, die Schrift wird beim Schreiben kleiner und die Sätze fallen meist nach rechts hin ab.HypersalivationVermehrter Speichelfluss.Schweißausbrüche und vermehrte HauttalgproduktionSymptome, die mit der Beteiligung des vegetativen Nervensystems zusammenhängen.Störungen des Magen-Darm-TraktesZum Beispiel Obstipation (Verstopfung) oder eine frühzeitige Sättigung.BlasenfunktionsstörungenMeist in Form von Inkontinenz.