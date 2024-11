Erfolg im Handel: Nature Love bringt erstmals Nahrungsergänzung für Kinder in Drogerien

Die beliebte Marke für Nahrungsergänzungsmittel Nature Love steigerte 2024 seine Umsätze im Handel und möchte beim Wachstum auch die Kleinsten nicht vergessen: mit dem neuen Produkt „Probiona Junior“ – stationär exklusiv erhältlich bei einer großen Drogeriekette.



Neu: „Probiona Junior“ mit besonderer Rezeptur



Ideal für Kinder: Die Produkt-Rezeptur enthält 4 Mrd. Bakterienkulturen – aus 5 der im Darm von Kindern am häufigsten angesiedelten Bakterienstämmen. Mit der Kombination aus sorgfältig ausgewählten und optimal bioverfügbaren Bakterienstämmen unterstützt Probiona Junior hochdosiert und auf natürliche Weise das gutes Bauchgefühl schon bei den Kleinsten.



Gut für das Bauchgefühl – entwickelt von Eltern



Als ein führender Anbieter nimmt Nature Love seine Verantwortung sehr ernst. Daher ist Probiona Junior nicht nur vegan und ohne Gentechnik, sondern wurde von einem Team aus Expert:innen zusammengestellt – darunter Väter und Mütter. Das Ergebnis: eine perfekte Dosierung und Rezeptur. Natürlich mit angenehmem Geschmack, garantiert ohne Zuckerzusatz.



Natürliche Inhaltsstoffe – ohne unnötige Zusätze



Getreu dem Motto „Inspiriert von der Kraft der Natürlichkeit“ verzichtet Nature Love bei Probiona Junior bewusst auf unnötige Zusatzstoffe. Neben den Bakterienkulturen enthält das Pulver nur natürliche Reisstärke, die die empfindlichen Bakterienstämme schützt und die Dosierung vereinfacht sowie natürliches Inulin, das den „guten“ Bakterien als wertvolle Nahrungsquelle dient.



Kinderleichte Einnahme und Spielfreude



Probiona Junior ist besonders kindgerecht konzipiert: Das Pulver lässt sich ganz einfach in kühle Speisen und Getränke wie Joghurt, Apfelmus oder Saft einrühren und schmeckt mild nach Waldbeeren – durch natürliches Aroma. So wird die Einnahme zum Kinderspiel für die Kleinsten, denn Kapseln oder Tabletten schlucken entfällt. Und damit Kinder noch mehr Positives mit Probiona Junior verbinden, ist ein Teil der Verpackung als ausschneidbare Fingerpuppe gestaltet.



Verlässliche Qualität



Nature Love steht für außergewöhnliche Qualität für die ganze Familie: Jede Produktionscharge wird in Deutschland von akkreditierten Laboren geprüft. Für Probiona Junior und alle Bakterienkultur-Produkte geht Nature Love mit dem Fluoreszenz-Test sogar einen Schritt weiter: Neben der traditionellen Plattenzählmethodik, lässt die Marke eine intensive analytische Kontrolle bzgl. der lebenden Zellen mittels modernster Durchflusszytometrie durchführen. So werden höchste Standards bei der Produktqualität gewährleistet.



Probiona Junior ist im Handel jetzt exklusiv in ausgewählten Drogeriemärkten erhältlich, für ein gutes Bauchgefühl von Anfang an.



Über Nature Love.



Nature Love ist davon überzeugt: Der Schlüssel zum Wohlbefinden liegt in der Natur. Deshalb setzt die Marke auf „Naturverliebte Nahrungsergänzung“ – und bietet ein breites Portfolio von über 100 Produkten, darunter ein exklusives Einzelhandel-Sortiment mit fast 40 Produkten u.a. mit kleineren Reichweiten, um höhere Kauffrequenz im POS zu generieren. Mit einer Vielzahl an veganen, gluten- und laktosefreien Rezepturen – ohne Gentechnik und ohne unnötige Zusätze.



Jede einzelne Charge wird in unabhängigen deutschen Laboren geprüft – eine absolute Seltenheit auf dem sonst sehr intransparenten Markt.



Mit einer reichweitenstarken Multi-Channel-Brand-Kampagne machte Nature Love Ende 2023 bundesweit aufmerksam – besonders im LEH machte sich die zusätzliche Markenbekannt bemerkbar.



Nature Love Produkte sind erhältlich bei dm, ROSSMANN, Müller, BUDNI, REWE, EDEKA, GLOBUS und mehr.



Außerdem Online auf nature-love.de, Amazon und weiteren Plattformen.



Weiterführende Informationen * – Darmflora und Probiotika



Die Wiege des Wohlbefindens: unsere Darmflora



Kindermund tut Wahrheit kund… aber auch der Bauch hat viel mitzureden:

Ein gesunder Darm kann die Grundlage vieler Funktionen im Körper sein. Etwa 70 Prozent der Immunzellen des Menschen befinden sich im Darm – eine gut versorgte Darmflora kann daher eine wichtige Rolle für das allgemeine Wohlbefinden spielen. Die Voraussetzung für eine ideale Zusammensetzung der Darmflora ist das ausgeglichene Verhältnis von „guten“ Bakterien – wie u.a. Milchsäurebazillen – und schlechten Keimen und Bakterien. Ein Ungleichgewicht kann zu Blähungen oder Koliken führen. „Gute“ Bakterien, wie sie ganz natürlich in riesiger Anzahl im Darm vorhanden sind, können auch zugeführt werden, um das Gleichgewicht der Darmflora zu unterstützen.



Eine Frage des Gleichgewichts



Die Darmflora – gerade von Kindern – ist sehr sensibel. Blähungen und Verstopfungen im Kindesalter haben oft mit einem Ungleichgewicht zwischen gewünschten Darmbakterien und schädlichen Bakterien und Viren zu tun. Daran hat auch die Ernährung einen großen Anteil. Speziell die hiesige Ernährungsweise – mit erhöhtem Anteil von Zucker und Fett bei gleichzeitig niedrigem Ballaststoffanteil – sorgt für eine geringere Bakterienvielfalt im Darm – schon bei Babys und Beikost.



Zusammenfassend: Im Laufe der Jahre entwickeln sich unsere Kinder und mit ihnen ihr Immunsystem. Die Ausbildung des Immunsystem steht in direktem Zusammenhang mit der Vielfalt der Darmflora.



*Angaben dienen nur als weiterführende Hintergrundinformationen und sind ohne Gewähr

