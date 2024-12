Bereit für Erkältungszeit: Immun Komplex von Nature Love stärkt Immunsystem* und Einzelhandel

Starke Unterstützung für die Abwehrkräfte dank Vitamin C und Co. – Immun Komplex von Nature Love, jetzt neu im Drogeriehandel



Gerade in der Erkältungszeit oder in stressigen Phasen wird unser Immunsystem besonders gefordert. Bakterien, Viren, oxidativer Stress und weitere Erreger haben bei Kälte und trockener Heizungsluft oft leichtes Spiel. Immun Komplex von Nature Love bietet sechsfache Unterstützung für die tägliche Herausforderungen in einer praktischen Kapsel und ist nun erstmals im Handel erhältlich. Mit einer sorgfältig zusammengestellten Rezeptur aus Vitaminen, Mineralstoffen, Pflanzenextrakt und Aminosäure ist es das Nahrungsergänzungsmittel für alle, die ihre Ernährung ergänzen und ihr Immunsystem so gezielt unterstützen möchten.



Eine durchdachte Kombination für die innere Abwehr*



Jede Kapsel Immun Komplex vereint Vitamin C, Vitamin D, Zink und Selen – Nährstoffe, die nachweislich zur normalen Funktion des Immunsystems beitragen. Zusätzlich hochdosiert enthalten: Echinacea-Extrakt, der bereits seit Jahrhunderten in der Pflanzenkunde Anwendung findet und für seine wertvollen Polyphenole bekannt ist. Diese sekundären Pflanzenstoffe schützen die Pflanze vor äußeren Einflüssen – ein gutes Vorbild für unsere Abwehr. Übrigens: Die Echinacea steckt von oben bis unten voller wertvoller Pflanzenstoffe. Darum verwenden wir die komplette Pflanze für unsere Kapseln.



Hoch bioverfügbar und einfach anzuwenden



Die in Immun Komplex enthaltenen Nährstoffe wurden gezielt in besonders gut verfügbaren Formen gewählt. Vitamin C liegt als Calcium-L-ascorbat vor, das sanft zum Magen ist und gut aufgenommen wird. Vitamin D3 – als „Sonnenvitamin“ (nicht nur) im Winter gefragt – ergänzt die Immun-Formel ideal. Zink und Selen, zwei wichtige Spurenelemente, sind in hoch bioverfügbarer Form als Zinkbisglycinat und Natriumselenit enthalten und tragen zusätzlich zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei. Die Aminosäure L-Histidin rundet die Rezeptur ab. Sie ist in zahlreiche Körper- und Stoffwechselfunktionen involviert, u.a. bei der Synthese des Botenstoffs Histamin.



Ohne Schnickschnack



Nature Love setzt bei Immun Komplex auf herausragende, gluten- und laktosefreie Qualität ohne unnötige Zusatzstoffe und ohne Gentechnik. Die vegane Kapselhülle besteht aus Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) und ist somit eine pflanzliche Alternative zu herkömmlichen Gelatinekapseln. Und: Jede Produktionscharge wird von akkreditierten Laboren in Deutschland geprüft – damit verlässlich nur drin ist, was wirklich drin sein soll. Die Untersuchungsbescheinigungen sind auf der Nature Love Website öffentlich einsehbar, für echte Transparenz.



Der 6-fach Komplex von Nature Love ist im Handel jetzt exklusiv in ausgewählten Drogeriemärkten erhältlich, für starke Abwehrunterstützung besonders in der Erkältungszeit.



*Vitamin C, Vitamin D, Zink und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin C, Zink und Selen tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.



Über Nature Love.



Nature Love ist davon überzeugt: Der Schlüssel zum Wohlbefinden liegt in der Natur. Deshalb setzt die Marke auf „Naturverliebte Nahrungsergänzung“ – und bietet ein breites Portfolio von über 100 Produkten, darunter ein exklusives Einzelhandel-Sortiment mit 44 Produkten, u.a. mit kleineren Reichweiten, um höhere Kauffrequenz im POS zu generieren. Mit einer Vielzahl an veganen, gluten- und laktosefreien Rezepturen – ohne Gentechnik und ohne unnötige Zusätze.



Jede einzelne Charge wird in unabhängigen deutschen Laboren geprüft – eine absolute Seltenheit auf dem sonst sehr intransparenten Markt. Mit einer reichweitenstarken Multi-Channel-Brand-Kampagne machte Nature Love Ende 2023 bundesweit aufmerksam – besonders im LEH machte sich die zusätzliche Markenbekannt bemerkbar. Eine deutschlandweite, LEH-fokussierte Radiokampagne auf über 200 Sendern mit über 260 Mio. Kontakten folgte im Herbst 2024. Nature Love Produkte sind erhältlich bei dm, ROSSMANN, Müller, BUDNI, REWE, EDEKA, GLOBUS und mehr.



Außerdem Online auf nature-love.de, Amazon und weiteren Plattformen.



Weiterführende Informationen* – Immunsystem







Warum heißt es Erkältungszeit?

Kälte, Regen, Schnupfen: Herbst und Winter werden von vielen auch „die Erkältungszeit“ genannt. Die erste Erkältungs- und Grippewelle trifft uns oft schon im September oder Oktober, wenn die Tage kälter werden. Mit Kälte allein aber hat die Erkältungszeit nicht zu tun. Mehrere Faktoren sind für dafür verantwortlich, dass viele Menschen von Husten, Schnupfen und Halsschmerzen geplagt werden: Kühlt der Körper aus, wird er anfälliger für Infektionen, doch vor allem der Aufenthalt in geschlossenen Räumen sorgt dafür, dass wir uns vielen Menschen und vielen Viren aussetzen. Zusätzlich sind unsere Schleimhäute durch die Heizungslift ausgetrocknet und deren Schutzfunktion dadurch eingeschränkt. Die Viren haben so einen leichteren Weg über die Atemwege in den Körper. Verbringen wir ab dem Frühjahr wieder mehr Zeit im Freien, ist auch die „Erkältungszeit“ vorbei. Wenn das Immunsystem geschwächt ist, erwischt uns eine Erkältung aber auch mitten im Sommer. Ganz ohne Kälte.



Ernährung und Immunsystem

In den kalten, nassen und dunklen Monaten ist es eine vielseitige Ernährung wichtiger denn je. Der Körper nutzt die Mikronährstoffe aus Lebensmitteln als Grundlage für verschiedene körpereigene Prozesse – dazu zählt auch das Immunsystem, das in dieser Zeit intensiver gefordert ist und stark vom Verdauungstrakt beeinflusst wird.

Besonders wertvoll für die Abwehr ist der Vitamin-Klassiker Vitamin C sowie die essenziellen Spurenelemente Zink und Selen. Sie sind lebenswichtig und bilden eine wichtige Unterstützung im Kampf gegen Viren oder Bakterien. Speziell für vegan lebende Menschen spielen zudem Vitamin B12 und das Spurenelement Eisen eine große Rolle. Gute Nachrichten: Wer regelmäßig farbenfrohe Mahlzeiten zaubert, also Obst, Gemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte zu sich nimmt, „füttert“ automatisch sein Immunsystem. Ausnahme: das „Sonnenvitamin“ D3. Damit der Körper ausreichend von diesem wichtigen Vitamin bilden kann, ist Sonnenstrahlung nötig. Das kann im Winter zur Herausforderung werden.



Vorsicht, heiß!

Achtung: Viele wertvolle Nährstoffe aus der Nahrung gehen bei falscher Zubereitung verloren. Ein Bespiel: die "heiße Zitrone" sollte nicht mit kochendem Wasser zubereitet werden, da Vitamin C hitzeempfindlich ist und Temperaturen über 60 °C nicht übersteht. Auch Gemüse wie Brokkoli oder Paprika bewahrt seine Nährstoffe besser, wenn es nur kurz gedünstet statt lange gekocht wird. Schonendes Garen, Rohkost oder lauwarme Zubereitungen helfen, die wertvollen Stoffe zu erhalten – und unser Immunsystem zu unterstützen.



Und wenn im hektischen Alltag die Zeit für eine ausgewogene Ernährung, die nötige Vitaminen und Spurenelementen enthält, fehlt? Und die Haut im Winter nicht genügen Sonne bekommt? Wer sicher gehen will, kann seine Mahlzeiten gezielt mit Supplements ergänzen.



*Angaben dienen nur als weiterführende Hintergrundinformationen und sind ohne Gewähr

