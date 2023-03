Die erfolgreiche Präventionsmaßnahme „Es war einmal… MÄRCHEN UND DEMENZ“ kommt nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland!

Auftaktveranstaltung am Freitag, 17.03.2023 um 14:00 Uhr mit Udo Hoffmann, Beauftragter des Vorstandes der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse 26 Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland kommen in den Genuss der Präventionsmaßnahme „Es war einmal… MÄRCHEN UND DEMENZ“. Hier können sich die demenzerkrankten Bewohnerinnen und Bewohner ab Frühjahr 2023 auf regelmäßige Märchenstunden freuen. Auf diese Weise werden die Lebensqualität und die kognitiven Fähigkeiten der pflegebedürftigen Personen verbessert.AWO Seniorenzentrum Am Rosengarten Göttelmannstr. 45, 55131 MainzFreitag, 17.03.202314:00 Uhr bis 15:00 Uhr14:00 Uhr Begrüßung durch HeimleitungKurzes Statement Udo Hoffmann, AOK Rheinland-Pfalz/Saarland Märchenstunde mit DemenzerzählerPhilip Sponbiel14:40 Uhr Ende der Märchenstunde 14:45 Uhr Fragerunde und Get-togetherMÄRCHENLAND - Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung GmbH & Co. KG silke.fischer@maerchenland-gmbh.de, Telefon 030/20 88 29 80Die Partner MÄRCHENLAND, AWO-Seniorenzentrum und die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland freuen sich darauf, Ihr Medium begrüßen zu dürfen. Aufgrund der aktuell geltenden Hygienevorschriften ist in der Pflegeeinrichtung eine FFP2-Maske zu tragen.