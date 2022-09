Glyphosat oder tierische Wachstumshormone in Babynahrung? Nein, danke.

Warum muss die Gurke bio sein, nicht aber die Babymilch?Es ist schon auffällig, wenn man in den Gängen der Supermärkte reihenweise konventionelle, kaum aber Säuglingsnahrungsmittel in Bio-Qualität findet, das Bio-Sortiment in anderen Lebensmittelkategorien jedoch ständig ausgeweitet wird. Sieht man sich die Statistiken des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zum Bio-Boom vor allem bei Obst und Gemüse an¹ und vergleicht es mit dem Marktanteil konventioneller Babynahrungsmarken ergibt sich ein ähnliches Bild.Für Löwenzahn Organics, der Bio-Marke für Baby- und Mamanahrung ist klar:Seit 2016 entwickelt die Marke ihre Produkte nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen der “ersten 1000 Tage”. Diese kommen zu dem Schluss, dass die in der Zeit ab der Befruchtung bis zum zweiten Geburtstag des Kindes (ca. 1000 Tage) verzehrte Nahrung einen nachhaltigen Einfluss bis ins Erwachsenenalter hat. Ernährungsgewohnheiten können also von klein auf die körperliche und geistige Entwicklung eines Kindes ein Leben lang beeinflussen. Kurz: Es ist nicht egal, was wir unseren Kleinsten zu Essen geben!Kinder im Wachstum reagieren äußerst empfindlich auf Schadstoffe wie zum Beispiel Pestizide, Antibiotika oder Wachstumshormone in der Nahrung. Organe wie die Leber und Nieren sind noch nicht ausgereift und nicht in der Lage, komplexe Chemikalien und Toxine abzubauen.Babys trinken etwa 1/6 ihres Körpergewichts und das ist viel mehr als die Empfehlung für Erwachsene (mind. 1,5-2,5 l/Tag für einen Erwachsenen, je nach Körpergewicht). Babys, die nicht gestillt werden, sind auf Säuglingsnahrung angewiesen. Wenn sie 1/6 ihres gesamten Körpergewichts an Säuglingsnahrung trinken, ist es somit wichtig, dass ihre Milchnahrung so wenig schädliche Stoffe wie möglich enthält.Hinzu kommt, dass das meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat laut der WHO sehr wahrscheinlich krebserregend für den Menschen ist und nach den Untersuchungen des Bundesumweltamtes zum Arten- und Insektensterben beiträgt.Für Löwenzahn Organics ist deshalb klar: Jedes Kind verdient Bio und zwar vom Säuglingsalter an.Die Zertifizierung nach der EU-Öko-Verordnung gewährleistet eine artgerechte Tierhaltung und verbietet den Einsatz präventiver Antibiotika. Die Standards der Nutztierzucht sind auf Bio-Höfen strenger reguliert. Kontrollierte und biologische Tierhaltung (KBT) tragen entscheidend dazu bei, die Lebenssituation der Tiere ganzheitlich zu verbessern.Auf Löwenzahn Organics Produkten findet man Transparenz-Codes für die Rückverfolgbarkeit ihrer Rohstoffe. Sowohl die Rohwaren als auch die Endprodukte jeder Charge werden von einem unabhängigen Labor überprüft. Alle Untersuchungsergebnisse werden regelmäßig auf https://loewenzahnorganics.com/pages/qualitaet-bestaetigt veröffentlicht.Bei Bio-Produkten ist der Einsatz von Gentechnik nicht erlaubt und die Babynahrung bleibt so frei von gentechnisch veränderten Organismen, kurz: GVO. In der konventionellen Lebensmittelherstellung werden gentechnisch veränderte Pflanzen oder Teile davon direkt zu Nahrungsmitteln verarbeitet oder werden als Futterpflanzen an Nutztiere verfüttert.Der Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide minimiert das Risiko einer Störung des Immunsystems.Anders als im Säuglingsnahrungsmarkt üblich, verwendet Löwenzahn Organics statt Fischöl Algenöl als Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Pflanzliches Öl aus Algen schmeckt und riecht nicht nur besser, sondern ist auch noch deutlich vorteilhafter für den ökologischen Fußabdruck.Die Qualität der Löwenzahn Organics Bio Pre Anfangsmilch wurde kürzlich auch von Stiftung Warentest bestätigt: Sie konnte sich gegen 20 andere Milchen durchsetzen und ist die beste Milch in den Kriterien zu Nährstoffzusammensetzung, Schadstofffreiheit, Umweltverträglichkeit und Deklaration