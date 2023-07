Erlebnisreiche Sommerferien im Weimarer Land mit der ganzen Familie

Thüringen ist in die heiß ersehnten Sommerferien 2023 gestartet. Endlich wieder ausreichend Zeit für Abenteuer und Entdeckungen, zum Chillen und einfach mal die „Seele baumeln“ lassen. Ob mit Freunden oder der ganzen Familie, die Angebote im Weimarer Land sind so vielfältig, dass jeder sein ganz persönliches Ferienerlebnis mit nach Hause nimmt.Der Weimarer Land Tourismus hat in einer kompakten Übersicht die besten Erlebnis-Tipps auf der Homepage zusammengestellt. Die Angebote sind für verschiedene Altersstufen geeignet und reichen von aktiv beim Bogenschießen oder im Kletterwald bis hin zur entspannten Nixentraumzeit oder gemütlichem Sommertheater auf der Picknickdecke.Noch mehr Angebote finden die Gäste im Erlebnisfinder oder Veranstaltungskalender des Weimarer Landes.Die schönsten Urlaubsmomente dürfen gern geteilt werden #meinweimarerland.