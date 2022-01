Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg wird 50 !

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Mit ihren mehr als 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt sie zu den großen Trägern in der pluralistischen Landschaft der politischen Bildung in Deutschland. Sie ist eine überparteiliche Einrichtung des Landes und seit 2013 im Geschäftsbereich des Landtags von Baden-Württemberg angesiedelt. Neben der Zentrale in Stuttgart und dem Tagungszentrum "Haus auf der Alb" in Bad Urach unterhält sie Außenstellen in Freiburg und Heidelberg. Zwei weitere Außenstellen sind in Ludwigsburg und Tübingen im Aufbau. Die regionale Arbeit der LpB ist dadurch in allen vier Regierungsbezirken des Landes auch institutionell verankert. Reichweite erzielt sie mit unterschiedlichen Angeboten und Formaten - mit Veranstaltungen in Präsenz, gedruckten Publikationen, einem umfangreichen Informationsangebot im Internet und in der Zusammenarbeit mit einem großen Netzwerk institutioneller und gesellschaftlicher Partner.



"50 Jahre LpB - Demokratie leben": Das Jubiläum im Überblick unter www.lpb-bw.de/50jahre

alles anzeigen