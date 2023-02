„Klima.fit: Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“

2

Ab Mittwoch, 15. März, bietet die Volkshochschule des Vogelsbergkreises (vhs) an sechs Abenden den Kurs „klima.fit – Klimawandel vor unserer Haustür! Was kann ich tun?“ in Lauterbach an.Die Kursinhalte fokussieren neben allgemeinen Grundlagen des Klimawandels insbesondere auch auf Klimaschutz und Klimaanpassung im Vogelsbergkreis, teilt die vhs mit. Der Kurs gibt Antworten für alle Menschen, die mithelfen möchten, die Städte und Gemeinden des Kreises klimafreundlich zu machen. Im Kurs kommen die Teilnehmenden zudem mit Experten aus der Klimaforschung in Kontakt und lernen lokale Klimaschutz-Akteure kennen.Der vom WWF Deutschland und dem Helmholtz-Forschungsverbund „Regionale Klimaänderungen und Mensch“ (REKLIM) entwickelte Kurs zeigt auch, wie man selbst aktiv werden kann. Damit beginnen die Teilnehmer bereits im Kurs: Die Gruppenaufgabe „klimafit-Challenge“ zeigt, wie alle mit kleinen Verhaltensänderungen – etwa beim Essen, Heizen und unterwegs – CO-Emissionen einsparen können.Der Kurs findet an sechs Abenden, jeweils von 18 bis 21 Uhr, in der Obergasse 44 in Lauterbach statt und endet mit einer Zertifikatsverleihung. Gefördert wird die bundesweit stattfindende Bildungsreihe durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund des Beschlusses des Bundestages.Kursstart ist am Mittwoch, 15. März, und eine Anmeldung ist ab sofort möglich. Kostenpunkt: 20 Euro pro Person.Weitere Informationen und Anmeldung gibt es im Internet unter www.klimafut-kurs.de , auf der Website der vhs www.vhs-vogelsberg.de , per E-Mail an info@vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631-792 7700.