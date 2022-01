Die "Neue Rechte" besser verstehen

Der Rechtsextremismus stellt eine große Gefahr für die Sicherheit und die freiheitliche demokratische Grundordnung dar. Dies zeigen nicht nur die Gewalttaten mit rechtextremistischem Hintergrund, die in den vergangenen Jahren in der Bundesrepublik für Aufsehen gesorgt haben. Gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Rechtsextremismus (KOREX) des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz bietet die Fachstelle Demokratieförderung und Phänomenübergreifende Extremismusprävention (DEXT) des Vogelsbergkreises eine Online-Fortbildung zum Thema „Neue Rechte“ an.Am Mittwoch, 2. Februar, geht es von 18 bis etwa 20 Uhr um Aspekte wie etwa die Aktualität des Themas Rechtsextremismus für unsere Gesellschaft, die Ursprünge, Grundpositionen und Akteure sowie Organisationen der „Neuen Rechten“. Auch die Abgrenzung zu traditionellen Rechtsextremisten, das ideologische Konzept des Ethnopluralismus, zentrale Verschwörungsideologien, Narrative, Erscheinungsformen und Agitationsstrategien werden thematisiert. Durch das Kennenlernen dieser Grundmuster können rechtsextremistische Erscheinungsformen im Alltag besser erkannt, zugeordnet und entlarvt werden. Dabei wird besonderer Wert auf die Dekonstruktion subtiler rechtsextremistischer Agitation gelegt. Im Anschluss ist Zeit für Fragen und einen offenen Austausch eingeplant.Der Vortrag wird von zwei Vertreterinnen aus dem KOREX — Kompetenzzentrum Rechtsextremismus angeboten. Organisiert wird das Seminar von der DEXT-Fachstelle. Im Rahmen des hessischen Landesprogramms „Hessen — aktiv für Demokratie und gegen Extremismus" wurde im Sachgebiet Jugendarbeit / Jugendbildung die Fachstelle eingerichtet, wobei sie als Erstberatungsstelle für die gesamte Region Vogelsberg dienen soll, wenn demokratiefeindliche oder extremistische Gesinnungen auftreten.Anmeldungen zum Online-Seminar am 2. Februar nimmt Jennifer Curlett von der DEXT-Fachstelle entgegen. Nach der Anmeldung per E-Mail an jennifer.curlett@vogelsbergkreis.de , oder telefonisch unter 06641 - 977 4282, erhalten Interessierte den Zugangslink zur Veranstaltung.