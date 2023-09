Zweite erfolgreiche Hausmesse von Kirsch Import im Bremer Stadion am Osterdeich

52 Spirituosenmarken und -hersteller aus der ganzen Welt hatten am 10. und 11. September im VIP-Bereich des Bremer Wohninvest Weserstadions eine Verabredung mit über 800 Kunden aus dem Handel und der Gastronomie. Kirsch Import, seit fast einem halben Jahrhundert fest am Markt als Importeur und Distributor etabliert, hatte zum zweiten Mal zu seiner Hausmesse geladen.Nachdem der erste Anstoß im Vorjahr mit knapp der Hälfte an Markenständen hervorragend bei den Kunden angekommen war, hatte sich das niedersächsische Familienunternehmen aus dem unweit gelegenen Stuhr diesjährig dazu entschieden, in die Verlängerung zu gehen.Bei hochsommerlichen Temperaturen übertraf das Aufgebot an Spirituosen den Anblick des perfekt gepflegten Fußballrasens. An den 52 Ausstellern trafen die Fachbesucher Repräsentanten der Marken, konnten sich aus erster Hand informieren, Produkte verkosten und optional direkt ihre Order platzieren.Zahlreiche neue Tropfen wurden dabei ebenso vorgestellt wie manche Rarität, so zum Beispiel The GlenAllachie 30 y.o., der Beenleigh 2013/2023 von Velier oder der Speymalt from Macallan Distillery 2001/2022, die exklusiv auf der Hausmesse für Kirsch-Kunden bestellbar waren.Christoph Kirsch, Firmeninhaber und Geschäftsführer in zweiter Generation, freut sich über die gelungene Veranstaltung:1770 GlasgowAdriatico AmarettoAmrutAnnandaleArmagnac DarrozeBerry Bros. & RuddBlack TotBrave New SpiritsBrewDog DistillingCaptain CaneChristian DrouinClairinCompass BoxCotswoldsCruzloma GinDictadorDie FeingeistereiDingle DistilleryDuncan TaylorEden MillEdinburgh GinEdradourEimverkElixir DistillersElsburnEl TequileñoEquianoFox FitzgeraldFRCGlencadamGordon & MacPhailHampden EstateIsle of Raasay DistilleryJ. Bally/Rivière du MâtJean-Luc PasquetLochleaMars ShinshuMurray McDavidNavy IslandNc'neanNo.3 London Dry GinNorkOndjaba WhiskyPanda GinPort AskaigRenegade RumRhum J.MRum NationSignatory VintageStarwardStauningTeerenpeliThe GlenAllachieThe Oxford Artisan DistilleryThe Single Malts of ScotlandTomintoulTurntable SpiritsVallein TercinierVelierWaterfordWest CorkZuidam