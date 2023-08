Zahlreiche LWL-Museen laden zu Museumsführungen in Deutscher Gebärdensprache im September ein

Um 13.30 Uhr bietet die Stiftung Kloster Dalheim (LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Lichtenau-Dalheim) eine inklusive öffentliche Führung mit Gebärdensprachdolmetscher durch die Studio-Ausstellung „Faszination Kiew. Ikonen, Mönche, Heilige“ für Hörende und Gehörlose.

Um 14.00 Uhr gibt es eine Führung "Vor Ort in Aliso" im LWL-Römermuseum Haltern am See für Familien mit Kindern ab 8 Jahren mit Gebärdensprachdolmetscher. Auf der Römerbaustelle Aliso befindet sich die größte Rekonstruktion der Umwehrungsanlage eines Römerlagers in Holz-Erde-Bauweise, die jemals gebaut wurde. 2022 wurde ein weiteres Gebäude, ein römisches Wachhaus, an originaler Stelle und originalgetreu eingerichtet, so wie es die Legionäre vor 2.000 Jahren verlassen haben könnten.

Um 14.00 Uhr heißt es „Spot an! Technik für alle in den Siebzigern“ im LWL-Freilichtmuseum Hagen (Treffpunkt Ausstellungsgebäude A7). Ein Rundgang durch die Ausstellung mit technischen Geräten, die in den 1970er-Jahren den Alltag prägten. Die Führung wird mit FM-Höranlage und Gebärdensprachdolmetscher angeboten.

Um 15.00 Uhr wird eine Führung mit DGS-Dolmetscher LWL-Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn im Palast“ angeboten. Traditionen, Austausch und Bewegung prägten den Alltag auch schon vor 1200 Jahren. „Europa“ war vernetzt – nicht zuletzt durch die Kaiserpfalzen als Stützpunkte, in denen Karl der Große, der „Vater Europas“, Gesandte, Bischöfe und Gelehrte aus aller Welt empfing. Die Führung zeigt, wie man schon damals mit Eigenem und Fremdem kreativ umging.

Mehrere interessante Ausstellungen können Hörbehinderte / Gehörlose mit gebärdensprachlichen Führungen im Herbst in den LWL-Museen miterleben. „Es ist uns wichtig, dass Kultur für alle Menschen zugänglich ist. Deshalb bieten wir nicht nur barrierefreie Angebote, sondern auch Führungen, bei denen die Gebärdenverdolmetschung kostenfrei ist", so LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger., um 14.00 Uhr findet ein öffentlicher Rundgang in Deutscher Gebärdensprache imstatt. Die Ausstellung „Das Beste – Highlights der Sammlung" ist eine Zeitreise durch 100 Jahre abendländische Kunst- und Kulturgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart.Daslädtum 17.30 Uhr zur digitalen Führung „Lautlos durch die Steinzeit" in Deutscher Gebärdensprache (DGS) mit einer tauben Archäologin ein. Interessierte können über einen Link auf der Homepage www.lwl-landesmuseum-herne.de via Zoom an der Führung teilnehmen.Einen Einblick in die Untertage-Weltbekommen gehörlose Besucher15.30 – 16.30 Uhr. Sie erfahren in der Führung mit DGS, was es bedeutet, tief unter der Erde den Kräften der Natur zu trotzen. Gerüche, Dunkelheit und Projektionen vermitteln authentische Eindrücke, wie die Arbeit „unter Tage" war.(Spinnerei, Industriestr. 5) findet eine kostenlose öffentliche Führung für Hörende, Gehörlose und hörbehinderte Menschen zur Sonderausstellung „Der ewige Teppich" amum 14.00 Uhr statt. Die Führung ist mit Gebärdensprachdolmetscher.Die Ausstellung erklärt, woher die Teppiche kommen und fragt nach der innovativen Technik hinter dem industriellen Massengut. Sie beleuchtet die vielen Geschichten, die wir alle mit dem „ewigen Teppich" verbinden.werden gleichin verschiedenen LWL-Museen in Gebärdensprache angeboten:Ende September, amwird um 15.00 Uhr imeine Führung mit Gebärdensprachdolmetscher durch die Ausstellung „Der Mittelpunkt des Hauses – Küchen als Orte für Arbeit und Leben" angeboten.Ebenfalls amfindet um 15.00 Uhr eine Erlebnisführung mit Vorführung der Dampfmaschine über dasstatt. Es ist eine kostenlose, öffentliche Führung für Hörende, Gehörlose und hörbehinderte Menschen mit Gebärdensprachdolmetscher.Die wichtigsten Informationen zu allen Terminen sind in einem Kurzfilm zusammengefasst und werden vom tauben Gebärdensprachdolmetscher Rafael Grombelka gebärdet. Der barrierefreie Film ist ab sofort online auf dem Serviceportal für Hörbehinderte www.deafservice.de zu sehen.