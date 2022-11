Biofachmarke NATURKIND im Netto-Regal

Kampagne: Nachhaltigere NATURKIND-Produkte im Fokus

Portfoliomarke: NATURKIND-Produkte verstärken großes Bio-Sortiment bei Netto

Auswahl: Bis zu 80 NATURKIND-Artikel

sagt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount.Netto ermöglicht mit der neuen Biofachmarke, die seit April das Bio-Sortiment erweitert, den Einkauf von Bio-Produkten unabhängig vom zur Verfügung stehenden Haushaltsbudget. Mit der NATURKIND-Reihe hebt sich Netto neben dem kontinuierlichen Ausbau seiner Bio-Eigenmarken und -Markenartikel vom Wettbewerb ab: Auf günstigem Niveau bietet NATURKIND eine hochwertige Bio-Fachmarkenalternative mit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsanspruch. Umwelt-Plus: Die NATURKIND-Artikel werden im Einklang mit Natur, Tier und Mensch erzeugt und stammen zu 100 Prozent aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft. Netto bietet aktuell bis zu 80 NATURKIND-Artikel in allen Warenbereichen, wie beispielsweise Müsli, Reis, Kakao, Äpfel oder Babynahrung an.Viele der Artikel tragen zusätzliche Nachhaltigkeitssiegel wie FAIRTRADE. Zudem ist auf zahlreichen NATURKIND-Artikeln der WWF-Panda* für eine schnellere Orientierung zu finden, der für den hohen Nachhaltigkeitsanspruch bei diesem Produktsortiment steht. Darüber hinaus werden viele der NATURKIND-Artikel nach den Richtlinien der Anbauverbände Bioland e.V., Naturland e.V. und Biopark e.V. erzeugt und gehen damit weit über den EU-Bio-Standard hinaus. So steht das Bioland-Zeichen etwa für strenge Vorgaben an die Erzeugung sowie für schonende Verarbeitung hochwertiger Rohstoffe aus regionalem Anbau. Modernes Verpackungsdesign: Mit auffälligem Produktdesign in Form eines Wimmelbilds und grüner Farbe sorgen die Artikel im Netto-Regal für Aufmerksamkeit.Auch Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist, TV-Moderator und Netto-Experte für Nachhaltigkeit, weiß um die Bedeutung von nachhaltigeren Bio-Produkten: „Da sie bestimme ökologische Kriterien erfüllen müssen, leisten alle Bio-Produkte einen Beitrag, unser Klima zu schützen, die Böden zu erhalten, das Artensterben zu begrenzen, und am Ende machen sie dadurch die Welt ein bisschen gesünder. Sie sind also wichtig, sehr wichtig.“Dass Bio nicht teuer sein muss, zeigt Netto mit über 300 Lebensmitteln aus kontrollierter ökologischer Landwirtschaft, die den Richtlinien der EG-ÖKO-Verordnung entsprechen. Netto ermöglicht seinen Kundinnen und Kunden eine nachhaltigere Ernährung unabhängig vom zur Verfügung stehenden Haushaltsbudget.Die NATURKIND-Kampagne vom 31. Oktober bis 12. November wird von zahlreichen Kommunikationsmaßnahmen online und offline begleitet. Neben Aufstellern, Plakaten und Schaukästen in den Filialen, werden Kundinnen und Kunden mit Handzetteln und Großflächen-Werbung informiert. Online findet die Kampagne auf der Website, in der Netto-App sowie auf den Social-Media-Kanälen von Netto Marken-Discount statt.