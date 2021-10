Von A bis Z – 29 Referenten gaben Einblicke in die digitale Hospitality-Welt

„Digitalisierung ist nicht nur notwendig, sie ist überfällig.” So treffend formulierte es Dana Saleh von BURGER KING Deutschland beim Online-Event E2N Insights – Live. Sie war eine von rund 30 Speakern, die im Rahmen der kostenlosen Veranstaltung über Themen der Arbeitswelt und Digitalisierung referierten.Das dreitägige Event war ein voller Erfolg und zog hunderte von Teilnehmern an. Gerade in der messefreien Zeit ist es wichtig, digital Mehrwert zu bieten und fachlichen Austausch zu ermöglichen. Die Referenten reisten dafür in das speziell errichtete Studio in Würzburg an. Dieses war mit professionellem Equipment ausgestattet, sodass die Live-Übertragung mit einer hervorragenden Qualität von Bild und Ton überzeugte.Um langlebigen Content zu schaffen, stehen die Aufzeichnungen der Talks auch nach dem Event kostenlos zur Verfügung. So können Interessierte echte Insights aus der digitalen Arbeitswelt gewinnen und langfristig vom Expertenwissen profitieren. Weitere Informationen und Aufzeichnungen der Inhalte finden sich unter https://e2n.de/live/ Hintergrund: Vom 22. bis 24. September fand das kostenlose Online-Event E2N Insights – Live mit informativen Vorträgen und Diskussionsrunden rund um das Thema Digitalisierung statt. Experten aus ganz Deutschland teilten in über 30 Präsentationen ihr Wissen sowie Tipps und Tricks aus ihrer Praxiserfahrung.