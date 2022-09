DINZLER Kaffee-Festival 2022

Kaffee mit allen Sinnen erleben

Geschmack, Geruch und Zubereitung: Kaffee ist mehr als ein Getränk – Kaffee ist für viele Menschen eine Leidenschaft und ganz nebenbei noch das Lieblingsgetränk der Deutschen. Der 1. Oktober gilt weltweit als offizieller Tag des Kaffees. Dies nimmt die DINZLER Kaffeerösterei zum Anlass, das 1. DINZLER Kaffee-Festival am Irschenberg auszurichten. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Rohkaffee bis zur Zubereitung des perfekten Kaffeegetränks – können Besucher Kaffee mit allen Sinnen erleben.



Ein Tag rund um die Faszination KaffeeDINZLER Kaffee-Experte Thomas Steinke entführt die Besucher bei einer interaktiven Röstereiführung in die Welt des Kaffees: Wissen über Herkunft und Anbau, Qualitätsmerkmale von Rohkaffee, sowie die Veredlung von Kaffee im traditionellen Trommelröstverfahren stehen beim Rundgang auf dem Programm. Röstmeister Max Bauer kann man beim Live-Kaffeerösten beobachten und bei einer anschließenden Verkostung die Charakteristiken der verschiedenen Sorten sowie seinen eigenen Geschmack besser kennenlernen. Hands-on heißt es beim Latte-Art-Kurs – hier lernen die Besucher, perfekt Milch zu schäumen und wunderschöne Cappuccini zu zaubern.



“Als Kaffeeröster sind wir schon lange vom Produkt Kaffee fasziniert – auf sehr vielen Ebenen. Diese Faszination und Vielfalt möchten wir mit dem Kaffee-Festival gerne mit allen teilen”, so Katrin Richter, Vorstand DINZLER Kaffeerösterei AG.



Maschinenexpertise und Milchverkostung: die Festival-PartnerGeschmacklich ist einiges geboten am “Gipfel des Kaffees”: Neben der Kaffeeverkostung können die Besucher die neueste Cold-Brew-Kreation KALTSTART verkosten. Die Molkerei Berchtesgadener Land, ein langjähriger DINZLER-Partner, bringt verschiedene Milchsorten mit – zum Probieren und Vergleichen. Wenn es um die passende Ausstattung für die Kaffeebar zu Hause geht, beraten die Partner von MyBarista, der Kaffeemaschinenhersteller ECM und die Wasserfilterexperten von Brita an ihren Stationen.



Kaffeehandel und soziale Verantwortung



Seit Jahren bezieht die DINZLER Kaffeerösterei Rohkaffee direkt von Erzeugern. Mit dem “DINZLER Direkt gehandelt”-Siegel steht die Rösterei so für verantwortungsbewussten Anbau und Handel von Kaffee. Die Zusammenarbeit mit Carlos Finca in Kolumbien entstand über den Entwicklungshelfer Klaus Hecht, der sich vor Ort für sichere und zuverlässige Verdienstmöglichkeiten engagiert. Im Rahmen des Kaffee-Festivals berichtet Klaus Hecht live von seinen Erfahrungen in Kolumbien und stellt die Kooperation mit Carlos Finca genauer vor. Mit seinem Vortrag liefert er einen transparenten Einblick in die Arbeit im Ursprungsland – die Grundlage für köstlichen Premium-Kaffee.