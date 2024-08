Strandurlaub in Vollendung

Die Villa Moscariello umgibt nicht nur ein weitläufiger privater Pinienpark. Das typisch süditalienische Haus in absoluter Alleinlage befindet sich außerdem direkt am langen Sandstrand von Marina di Ascea.



Beinah geht die große und beschattete Terrasse vor dem Haus direkt in den feinen Sandstrand über. Wo sich die Bäume des Privatparks lichten, steht den Gästen der Villa ein eigener kleiner Strandabschnitt mit Sonnenliegen und Schirm zur Verfügung. Fast ist es zu schade, diesen Ort für Ausflüge länger zu verlassen.



EIN PINIENGARTEN DIREKT AM MEER



Die hundertjährigen Pinien sorgen im Außenbereich der Villa Moscariello für die Extraportion süditalienisches Flair. Gerade im Sommer spenden sie zudem wohltuenden Schatten. Insgesamt umgibt das Ferienhaus in Italiens zweitgrößtem Nationalpark ein ca. 500 qm großes, vollständig umzäuntes Grundstück.



FAMILIENFREUNDLICHE STRÄNDE



Am langen Sandstrand von Marina di Ascea weht seit vielen Jahren die Blaue Flagge, die hervorragende Badebedingungen signalisiert. Gerade für Kinder ist dieser Küstenabschnitt aufgrund seiner geringen Wassertiefe ideal.



Die Villa Moscariello ist aber nicht nur perfekt für den Badeurlaub mit der Familie geeignet. Auch kulturinteressierte Gäste kommen auf ihre Kosten. Eine der wichtigsten Kulturstätten des Cilento liegt quasi direkt vor der Haustür: das antike Elea/Velia, in dem einst die Eleatische Schule rund um den Philosophen Parmenides gegründet wurde.



EIN FERIENHAUS NICHT NUR FÜR DEN SOMMER



Die Villa Moscariello erstreckt sich mit ihren drei Schlafzimmern und zwei Bädern auf zwei Etagen. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Doppelschlafzimmer.



Eines der Badezimmer (mit Badewanne) ist ein En-Suite-Bad und direkt vom Schlafzimmer aus erreichbar. Das zweite Badezimmer mit gemauerter Duschkabine befindet sich ebenfalls im Erdgeschoss.



Das einladende, helle und klimatisierte Wohnzimmer mit Sofaecke und Essbereich bildet das Herzstück des Hauses. Von hier hat man Zugang zur Terrasse, zur großen und vollausgestatteten Küche sowie zu einer offenen Schlafgalerie im Obergeschoss.



In der Schlafgalerie unter dem Dach befindet sich ebenfalls ein Doppelbett.



Dank der Gasheizung im Haus ist die Villa Moscariello zudem für einen Aufenthalt das ganze Jahr über geeignet.

(lifePR) (