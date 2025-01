Roscigno Vecchia: Das Pompeji des 20. Jahrhunderts

Mitten im Nationalpark Cilento, umgeben von beeindruckender Natur und bergig-grüner Landschaft, liegt ein besonderer Ort: Roscigno Vecchia. Dieser verlassene Weiler ist nicht nur ein eindrucksvolles Beispiel für die Geschichte des ländlichen Südens Italiens, sondern wird auch als das „Pompeji des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet. Aber was macht diesen Ort so einzigartig, und warum lohnt sich ein Besuch?



Die besondere Geschichte von Roscigno Vecchia



Roscigno Vecchia war einst eine lebendige Dorfgemeinschaft. Doch Anfang des 20. Jahrhunderts musste der Ort aufgrund von Erdrutschgefahr verlassen werden. Das wiederholte Abrutschen von Hängen rund um die Siedlung machten das dortige Leben zunehmend gefährlich. Um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten, wurde die Bevölkerung in den neu erbauten Ort Roscigno Nuova umgesiedelt, der nur wenige Kilometer entfernt liegt. Nicht alle Dorfbewohner stimmten dieser „Evakuierung“ zu und so lebten einige von ihnen bis zu ihrem Tod in einfachsten Verhältnissen in ihrem Haus in Roscigno Vecchia. Die letzte Bewohnerin, so heißt es, starb in den 1970er Jahren.



Das Besondere an Roscigno Vecchia ist, dass der Ort nach der Umsiedlung weitgehend unberührt blieb. Die Häuser, Kirchen und Plätze wirken, als wäre die Zeit stehen geblieben. Heute zeugen die Ruinen von einer vergangenen Ära und geben Besuchern Einblicke in das Alltagsleben eines süditalienischen Dorfes des frühen 20. Jahrhunderts – mit Einkaufsladen, Schumacher und dergleichen.



Sehenswürdigkeiten in Roscigno Vecchia



Trotz seines verlassenen Zustands gibt es in Roscigno Vecchia viel zu entdecken und ein Spaziergang durch die verlassenen Gassen ist schlicht faszienierend. Im Zentrum des Dorfes befindet sich die sehr schöne Piazza mit einer Brunnenanlage, die einst ein zentraler Treffpunkt der Dorfgemeinschaft war.



Noch heute fahren hin und wieder Autos über die Piazza. Anders als etwa San Severino di Centola ist es nicht komplett isoliert.



Rund um den Platz stehen zahlreiche Steinhäuser, die teils noch gut erhalten sind. Einige von ihnen sind für Besucher „hergerichtet“ und gewähren einen Einblick in das karge Leben der früheren Dorfbewohner. Den Schlüssel zu diesen Häusern erhält man vor Ort im Büro des Pro Loco, das sich ebenfalls auf der Piazza befindet.



Eine weitere Attraktion ist das kleine Dorfmuseum, das von engagierten Einheimischen, wie Franco Palmieri, betreut wird. Es dokumentiert das ländliche Leben und die Traditionen der Region.



Warum wird Roscigno Vecchia als „Pompeji des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet?



Der Vergleich mit Pompeji ergibt sich aus dem Zustand des Ortes. Wie Pompeji von einem Vulkanausbruch konserviert wurde, blieb Roscigno Vecchia durch die Umsiedlung der Bevölkerung unverändert erhalten. Die leerstehenden Gebäude und Straßen vermitteln den Eindruck, als wäre der Ort plötzlich verlassen worden – eine beeindruckende und zugleich melancholische Atmosphäre, die Besucher in ihren Bann zieht.



Wanderungen und Ausflüge rund um Roscigno Vecchia



Die Umgebung von Roscigno Vecchia bietet zahlreiche Möglichkeiten für Wanderer und Naturliebhaber. Hier einige Vorschläge für Ausflüge:



Wanderung zur Gole del Sammaro: Etwa 5 Kilometer von Roscigno Vecchia entfernt liegen die beeindruckenden Schluchten des Sammaro-Flusses. Eine Wanderung führt durch mediterrane Vegetation und bietet atemberaubende Ausblicke auf die Schluchten und den klaren Fluss.

Monte Pruno: Ein leicht erreichbarer Gipfel in der Nähe, der nicht nur eine spektakuläre Aussicht auf den Nationalpark Cilento bietet, sondern auch eine bedeutende archäologische Stätte ist. Hier wurden Funde aus der Bronzezeit entdeckt, die die lange Geschichte der Region belegen.

Besuch von Sacco Vecchio: Ein weiteres verlassenes Dorf in der Nähe von Roscigno. Sacco Vecchio liegt idyllisch an einem Hang und ist ideal für eine Erkundungstour abseits der ausgetretenen Pfade.

Wanderung durch die Gole di Calore und Besuch des Bergdorfs Felitto: Bekannter als die Gole del Sammaro ist die Calore-Schlucht bei Felitto. Auch hier ist eine wunderschöne Rundwanderung möglich. Im Sommer ist die Gole stark besucht, denn am Eingang der Schlucht befindet sich eine große Picknick-Wiese und ein Tretboot-Verleih, mit dem man die Schlucht erkunden kann.



Fazit



Ein Besuch in Roscigno Vecchia ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Der Ort vereint Geschichte, Natur und eine ganz besondere Atmosphäre. Kombiniert mit Wanderungen und Ausflügen in die umliegende Region, bietet Roscigno Vecchia ein unvergessliches Erlebnis für alle, die den Charme des Nationalparks Cilento entdecken möchten.

(lifePR) (