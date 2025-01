Maratea – Die Perle am Tyrrhenischen Meer

Maratea wird gern als "Perle des Tyrrhenischen Meeres" bezeichnet. Das hübsche Bergdorf liegt in der Region Basilikata im südlichen Italien. Mit seiner atemberaubenden Kombination aus Berglandschaften, malerischen Buchten und historischem Charme zieht der Ort Besucher aus aller Welt an. Ob Kultur, Natur oder Kulinarik – Maratea verwöhnt Reisende auf ganzer Linie.



Was erwartet Gäste in Maratea?



Maratea beeindruckt mit einer unberührten Natur und einer einzigartigen Küstenlinie, die aus 32 Kilometern zerklüfteter Felsenküste, Sandstränden und versteckten Buchten besteht. Der Ort selbst ist geprägt von mittelalterlichen Gassen, Kirchen und Plätzen. Die bekannteste Sehenswürdigkeit ist jedoch die 21 Meter hohe Christusstatue, die über der Stadt auf dem Monte San Biagio thront und einen spektakulären Blick auf das Meer bietet.



Beste Reisezeit



Die ideale Reisezeit für Maratea ist von Mai bis Oktober. Im Frühling und Herbst genießen Besucher angenehme Temperaturen, perfekt für Wanderungen und Sightseeing. Der Sommer lockt mit warmem Wetter und optimalen Bedingungen für Strandtage und Wassersport.



Das Besondere an Maratea



Maratea ist der einzige Ort in der Region Basilikata mit Zugang zum Meer und verbindet dadurch das Beste aus zwei Welten: die Ursprünglichkeit der Berge und die Schönheit des Meeres. Die Region ist bekannt für ihre Herzlichkeit, ihre Authentizität und ihre Ruhe abseits der großen Touristenströme. Zudem gibt es eine beeindruckende Dichte an Kirchen. Sie brachte Maratea den Beinamen "Stadt der 44 Kirchen" ein.



Highlights in Maratea



- Cristo Redentore: Die riesige Christusstatue auf dem Monte San Biagio ist ein absolutes Muss.



- Altstadt von Maratea: Mit ihren engen Gassen, historischen Gebäuden und kleinen Cafés lädt sie zum Bummeln ein.



- Höhlen und Grotten: Die Grotta delle Meraviglie bietet beeindruckende Einblicke in die Unterwelt.



- Küstenwanderungen: Die Wanderwege entlang der Küste bieten spektakuläre Aussichten, die bis zum Nationalpark Pollino (Kalabrien) reichen.



Kulinarische Highlights



Die Region Basilikata bietet eine rustikale und authentische Küche. Besonders empfehlenswert sind:



- Peperoni Cruschi: Knusprig gebratene Paprikaschoten, ein echter Klassiker.



- Lagane e Ceci: Eine Art Pasta mit Kichererbsen.



- Frischer Fisch: Dank der Lage am Meer gibt es in Maratea immer fangfrischen Fisch und Meeresfrüchte.



- Weine: Probieren Sie die lokalen Rotweine wie den Aglianico del Vulture.



Unterkunftstipp von Cilentano: Casetta Lupo mit Infinity-Pool



Für einen besonderen Aufenthalt empfiehlt sich die Casetta Lupo, ein charmantes Ferienhaus aus dem Jahr 2023, das sich auf einem weitläufigen Gelände perfekt in die Naturlandschaft von Maratea einfügt. Mit rustikalem Charme, moderner Ausstattung und einer traumhaften Aussicht bietet die Unterkunft eine ideale Mischung aus Komfort und Ursprünglichkeit. Die Casetta Lupo ist ein idealer Rückzugsort für Paare oder kleine Familien, die Ruhe und Entspannung suchen.



Fazit



Maratea ist ein wahres Kleinod, das alle Sinne anspricht. Von der atemberaubenden Landschaft über kulturelle Highlights bis hin zu kulinarischen Genüssen bietet die Region alles, was einen unvergesslichen Urlaub ausmacht. Ob für Abenteuerlustige, Ruhesuchende oder Feinschmecker – Maratea ist ein Reiseziel, das man unbedingt auf seine Liste setzen sollte.

