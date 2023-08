Ministerium setzt Rotstift an bei Forschung für Nachhaltigkeit und Innovation

Das Bundeministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat angekündigt, dass die Mittel für das Bundesprogramm Nutztierhaltung im Jahr 2023 gekürzt und eine Förderung ab 2027 nur noch nach Haushaltslage vorgesehen ist. Zwar könnten damit laufende Maßnahmen fortgesetzt, aber keine neuen im erforderlichen Umfang initiiert werden. Unmittelbar davon betroffen sind etliche Forschungsprojekte im Bereich der Nutztierwissenschaften und landwirtschaftlichen Tierhaltung mit Blick auf Nachhaltigkeit, Tierwohl, Gesundheit und Robustheit.Die jahrzehntelange enge Zusammenarbeit und Kooperation von Wissenschaft und landwirtschaftlicher Praxis ist die Basis dafür, dass Deutschland zu den Ländern mit den höchsten Tierwohl-, Umwelt- und Klimastandards zählt. Gleichzeitig gehört Deutschland mit zu den Ländern, die am effektivsten und nachhaltigsten Grundnahrungsmittel erzeugen.Die Landwirtschaft, insbesondere aber auch die Nutztierhaltung, hatte immer ein hohes Eigeninteresse, steigende Anforderungen an mehr Nachhaltigkeit, Tierwohl und Umweltschutz umzusetzen und damit auch gesellschaftliche Ansprüche zu erfüllen.Der Umbau der Tierhaltung zählt zu den wichtigsten Projekten von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Das Bundesprogramm Nutztierhaltung istDer enge Austausch von Wissenschaft und Praxis ist das Kernelement des Programms; es sichert im internationalen Vergleich den hohen Standard des Agrarstandortes Deutschland. Die Streichung dieses bedeutenden Förderprogramms würde nicht nur einen herben Rückschlag für die wissenschaftlichen Einrichtungen bedeuten, sondern auch negative Konsequenzen für den landwirtschaftlichen Sektor, alle Tierhaltungsbetriebe und damit letztlich auch das gesamte Agribusiness haben.Der Bundesverband Rind und Schwein e.V., die Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde e.V. sowie der Förderverein Bioökonomieforschung e.V. machen mit einem gemeinsamen Positionspapier auf die Bedeutung der Forschung im Bereich Tierhaltung aufmerksam. Sie appellieren an die Verantwortlichen, die Forschung in Deutschland zu sichern und Innovationen weiter zu fördern. Betroffene und Befürworter einer ungekürzten Forschungsförderung über das Jahr 2027 hinaus, können den Appell durch Mitzeichnung auf der Internetseite https://www.rind-schwein.de/brs-de/forschung-sichern-innovation-foerdern.html öffentlich unterstützen.“ sind die Initiatoren überzeugt.