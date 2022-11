Ein Telepräsenz-Avatar kann herzkranke Kinder von der Schulbank aus vertreten

Jedes Jahr brauchen etwa 4.500 Kinder und Jugendliche in Deutschland eine Operation am offenen Herzen, etwa die gleiche Zahl muss zu anderen Eingriffen ins Kinderherzzentrum. Kinder, die ein Spenderherz benötigen, warten oft Monate, wenn nicht Jahre in der Klinik auf eine Organspende. Das sind viele Kinder und Jugendliche (Herzkids), die über eine lange Zeit zu krank sind, um die Schule zu besuchen. Sie versäumen dann nicht nur den Unterrichtsstoff, sondern verlieren auch den Anschluss an ihre Klassen-/ Stufengemeinschaft. Während der Corona-Pandemie wurde deutlich, dass vor allem diese Herzkids ganz besonders darunter leiden.Mit dem pfiffigen Telepräsenz-Avatar AV1 können die herzkranken Kinder mit einem Tablet auch vom Bett oder Krankenhaus aus durch integrierte Kamera, Lautsprecher und Mikrofon sehen, hören und am Unterricht teilnehmen. AV1 ist Auge, Ohr und Stimme des Kindes im Unterricht zu Zeiten, an denen es nicht selbst dort sein kann.Die herzkranken Kinder können Emotionen durch die Augen des AV1 ausdrücken, den Kopf des AV1 nach oben, unten und seitwärts bewegen und sich durch den Lautsprecher Gehör verschaffen. Sie können den Avatar durch Wischen in der App um 360 Grad drehen, sich durch LEDs auf dem Kopf melden und zeigen, wenn sie nur passiv teilnehmen möchten.Er wiegt nur eineinhalb Kilogramm und kann über 4G oder W-LAN mit dem Internet verbunden werden. Er hat einen eingebauten Akku und ist nicht von einer Stromquelle abhängig, muss aber jede Nacht aufgeladen werden. Bild und Ton werden direkt durch das Mikrofon und die Kamera gestreamt. Der Stream ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Die Signalisierung läuft über die Server des Herstellers "No Isolation" in Deutschland.Weitere Infos finden Sie hier: https://bvhk.de/service/avatare/