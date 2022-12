Tierische Lebensmittel ermöglichen eine ideale Eiweißversorgung

Der Mensch kann seinen Tagesbedarf an Protein über unterschiedliche Lebensmittel decken. Betrachtet man die reine Proteinmenge, so wäre der Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen beispielsweise durch 415 g Haferflocken gedeckt. Mit dieser Menge würden jedoch bereits 1.580 Kilokalorien aufgenommen. Alternativ könnte mit dem Genuss von 191 g Schweinefilet ebenfalls der Tagesproteinbedarf gedeckt werden - dabei würden lediglich 292 Kilokalorien aufgenommen werden. Zu beachten ist jedoch, dass pflanzliche Lebensmittel meist nicht das volle Spektrum der unentbehrlichen Aminosäuren im Protein und auch eine andere Proteinverdaulichkeit aufweisen. Durch eine geschickte Kombination pflanzlicher Lebensmittel kann eine ausgewogene Proteinversorgung erreicht werden. Proteine aus tierischen Lebensmitteln enthalten i.d.R. alle 9 unentbehrlichen Aminosäuren in ausreichender Menge. Die hohen Proteingehalte bei optimaler Aminosäurenzusammensetzung und vergleichsweise geringen Kaloriengehalten machen Fleisch [1] zu einem bedeutenden Bestandteil einer ausgewogenen Mischkost.Ein weiterer Pluspunkt beim Fleisch ist die optimale Bioverfügbarkeit des Proteins. Diese gibt an, in welchem Maße das im Lebensmittel enthaltene Protein vom Menschen verdaut und aufgenommen werden kann. Tierische Lebensmittel weisen die höchsten biologischen Wertigkeiten auf. Unter den pflanzlichen Nahrungsmitteln zeigt sich nur bei Soja eine vergleichbare Bioverfügbarkeit des Proteins. Da beim Soja der Proteingehalt jedoch nur halb so hoch ist wie beispielsweise beim Schweinefilet, müsste zur Deckung des Tagesbedarfs eine entsprechend größere Menge gegessen werden.Betrachtet man die weltweite Versorgungsqualität mit Lebensmitteln (Global Food Safety Index) in mehr als 100 Ländern, wird deutlich, dass derzeit die Proteinversorgung in hohem Maße von der Verfügbarkeit mit tierischen Lebensmitteln abhängt. Dies bedeutet aber nicht, dass pflanzliche Proteinquellen nicht genauso wertvoll sind - tierische und pflanzliche Lebensmittel ergänzen sich ideal.[1] U.U. hohe Variationen in Abhängigkeit des Teilstücks