Für die berufliche Bildung: Neue Unterrichtsbausteine von BfN und BZL zur Biodiversität in der Landwirtschaft

„Biodiversität auf Ackerflächen“, „Biodiversität im Grünland“ und „Biodiversitätspotenziale auf landwirtschaftlichen Betrieben“ – so heißen die drei neuen Unterrichtsbausteine für die Nutzung an Fachschulen, die das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) und das Bundesamt für Naturschutz (BfN) gemeinsam entwickelt haben. Künftige Agrarbetriebswirt*innen lernen, wie sich Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen erhöhen lässt. Das Lehrmaterial ist kostenfrei im BLE-Medienservice erhältlich.Im Unterrichtsbaustein „Biodiversität auf Ackerflächen“ geht es um Praktiken für den Ackerbau, wie beispielsweise Einsaatbrachen als Blühstreifen, doppelter Saatreihenabstand im Getreide oder Vogelschutzmaßnahmen. Mithilfe eines Lesetextes und einer Linksammlung erschließen sich die Studierenden die Bedeutung von Biodiversität für die Landwirtschaft und beleuchten verschiedene Biodiversitätsmaßnahmen für den Lebensraum Acker.Mit dem Unterrichtsbaustein „Biodiversität im Grünland“ erarbeiten die künftigen Agrarbetriebswirt*innen Anpassungsmöglichkeiten, wie sich die Resilienz von Grünland stärken lässt. In der Gruppe werden diese anschließend sowohl unter ökologischen als auch unter ökonomischen Aspekten diskutiert.Dass Artenvielfalt, Ökosystem- und Bewirtschaftungsleistungen zusammenhängen, vertiefen die Studierenden im Unterrichtsbaustein „Biodiversitätspotenziale auf landwirtschaftlichen Betrieben“. Hierin erhalten sie außerdem einen Überblick, welche Praktiken die Artenvielfalt steigern – dazu zählen beispielsweise schonende Bewirtschaftungsverfahren, Zwischenbegrünung oder das Anlegen von Blüh- und Randstreifen.Die drei neuen Unterrichtsbausteine für die berufliche Bildung stehen im BLE-Medienservice unter mit der Artikelnummer Ackerbau (0810), Grünland (0804) und Betrieb (0805) kostenfrei zum Herunterladen zur Verfügung. Alle BZL-Unterrichtsbausteine für die allgemeinbildenden Schulen sowie für die berufliche Bildung an landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen gibt es auch auf dem Bildungsserver „Agrar“ im Menüpunkt „Lehrmaterialien“.Weiterführende InformationenNeue Unterrichtsbausteine zum Download: www.ble-medienservice.de Alle BZL-Unterrichtsbausteine: www.bildungsserveragrar.de