Bundesehrenpreis in Gold für Birkenhof-Brennerei

Die Bundesehrenpreise werden jährlich an herausragende Unternehmen der deutschen Spirituosenbranche verliehen. Die Birkenhof Brennerei hatte zuvor bei der Internationalen Qualitätsprüfung der DLG mit ihren Produkten das beste Gesamtergebnis erzielt und deshalb den Bundesehrenpreis in Gold erhalten.Vorbildlich nannte der DLG-Vizepräsident die konsequente Qualitätsorientierung des Bundesehrenpreisträgers. „Sie zählen zu den Vorzeigeunternehmen, die sich auch in herausfordernden Zeiten treu bleiben und Qualität zur Maxime ihres täglichen Handelns erheben. Damit setzen sie richtungsweisende Maßstäbe für Qualität, Geschmack und Genuss“, so Dr. Harms.„Ein Bundesehrenpreis in Gold ist einfach eine ganz besondere Ehre“, sagt Steffi Klöckner mit einem Lächeln. „Er ist eine Bestätigung unserer Philosophie, denn unsere Familie arbeitet – gemeinsam mit einem wirklich erstklassigen Team – seit inzwischen fast 175 Jahren und in 7. Generation daran, erstklassige Brände und Spirituosen herzustellen. Wenn das gelingt und so belohnt wird, freuen wir uns riesig!“Die Westerwälder Destillerie ist eine der erfolgreichsten des Landes – sie erhält mit dieser Gold-Ehrung nach 2010, 2015, 2020 und 2021 bereits ihren fünften Bundesehrenpreis. Eine tatsächlich einzigartige Leistung. Neben dieser Auszeichnung konnte sich die BIRKENHOF-BRENNEREI in diesem Jahr bereits über einen weiteren, außergewöhnlichen Titel freuen – sie wurde vor einigen Monaten im Rahmen der Frankfurt International Trophy zur „Beste Destillerie Deutschlands“ gekürt.„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen“, sagt Peter Klöckner, Geschäftsführer der Birkenhof-Brennerei. „Vor allem, weil sie einfach von Kollegen kommen – die Bewertung der Produkte und der Leistungen in diesen Wettbewerben geht auf die Wertungen aus den Reihen von Fachleuten aus unserer Branche zurück. Gerade in diesen aufregenden Zeiten ist ein solcher Gewinn wirklich etwas ganz Besonderes.“Erhältlich sind die Produkte der Birkenhof-Brennerei im gut sortierten Einzelhandel und unter www.birkenhof-brennerei.de Mit ihren strengen Prüfkriterien, Laboranalysen sowie einer Experten-Jury, die sich aus sensorisch geschulten Prüfern zusammensetzt, gehören die DLG-Qualitätsprüfungen zu den wissenschaftlich anspruchsvollen und objektiven Qualitätsprüfungen der Lebensmittelbranche. Alle Produkte werden umfangreichen Qualitätskontrollen unterzogen. Die Ergebnisse der sensorischen Bewertung werden durch Laboruntersuchungen sowie Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfungen ergänzt. Die Bundesehrenpreisträger haben die jeweils besten Gesamtergebnisse ihrer Branche erzielt.