Neuerscheinung

Kosmetische Mittel müssen während der Haltbarkeit die gesetzlichen Vorgaben für die mikrobiologische Qualität und Sicherheit einhalten. In der Kosmetik-Verordnung sind diese festgelegt. Es gilt dabei, alle Aspekte des Produktes zu berücksichtigen, wie die Konservierung, Zusammensetzung, Verpackung, Herstellung aber auch die Kontamination während des Gebrauchs.Diese Broschüre fasst übersichtlich alle Anforderungen der mikrobiologischen Qualität und Sicherheit von Kosmetika und deren Bestimmungen zusammmen. Sie erläuert, welche Untersuchungen notwendig und wie diese durchzuführen und zu bewerten sind. So wird die mikrobiologische Qualität kontinuierlich verbessert.Aus dem Inhalt von „Mikrobiologischer Qualität und Produktsicherheit kosmetischer Mittel“:• Mikrobiologische Anforderungen an kosmetische Produkteo Mikrobielle Kontamination und Risikeno In kosmetischen Mittel häufig anzutreffende Mikroorganismeno Gesetzliche Vorgaben und regulatorische Anforderungeno Sicherstellung von Qualität und Sicherheit im System (MQM)o Naturkosmetik• Mikrobiologische Untersuchungen kosmetischer Produkteo Personal-Qualifikation und Laborvoraussetzungeno Beprobung von Produkt und Materialieno Reinheitsuntersuchungen von Produkteno Reinheitsuntersuchung von Rohstoffen, Wasser und Packmittelno Identifizierung von Mikroorganismeno Konservierungsbelastungstesto Hygienekontrolleno MethodenvalidierungAngaben zum Werk:ISBN 978-3-95468-542-4Autor: Dr. Ulrich EigenerEinband flex., A5, 96 Seiten, 1. Auflage 201849,50 € zzgl. MwSt.Weitere Informationen, Bildmaterial oder Rezensionsexemplare erhalten Sie von:BEHR'S...VERLAGAlexandra ClemenAverhoffstraße 1022085 HamburgTel.: 040/227 008-73Fax: 040/227 008-47E-Mail: alexandra.clemen@behrs.de Homepage: http://www.behrs.de