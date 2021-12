Busfahrer aus Mülheim/Ruhr rettet Fußgängerin

Evan Scherief reagiert umsichtig

Die selbstlose Hilfe hat Folgen für den Busfahrer

Für AvD und Goodyear ist er „Held der Straße“ November 2021

Busfahrer Evan Scherief war auf der Linie 122 im Einsatz, als er direkt betroffener Zeuge eines Verkehrsunfalls wurde. Ein Pkw übersah eine bei Grün querende Fußgängerin und erfasste sie. Der 31-Jährige stoppte seinen Bus, verständigte die Rettungskräfte und half der Schwerverletzten. Für seinen couragierten Einsatz haben der Automobilclub von Deutschland (AvD) und Goodyear Evan Scherief zum „Held der Straße“ des Monats November gekürt.Am 6. Juni 2021, ein milder Sommertag, war Evan Scherief mit seinem Bus der Linie 122 auf der Prinzeß-Luise-Straße unterwegs. Er fuhr die Strecke etwa viermal die Woche. Als er wie immer den Blinker setzte, um von der Haltestelle Mülheim Broicher Mitte loszufahren, bemerkte er im Spiegel einen überholenden PKW. Aus dem Augenwinkel sah Scherief rechts vorne zudem eine Fußgängerin, die während ihrer Grünphase die Straße querte, erkannte die drohende Situation und hupte. Doch der PKW erfasste die Fußgängerin und verletzte sie schwer. Evan Scherief reagierte sofort, stoppte den Bus, drückte den roten Funkknopf zur Alarmierung der Leitstelle, stieg aus und ging zu der Verletzten. Sie blutete am Kopf, Scherief sprach sie an und redete mit ihr, um sie zu beruhigen. Da die Frau bei Bewusstsein war, lief er zurück zum Bus, um die Ausrüstung für die Erstversorgung zu holen. Er versorgte die Wunde provisorisch und hielt Kontakt zu der stabil wirkenden Frau, bis nach kurzer Zeit der Rettungsdienst eintraf.Leider hat unsere Heldengeschichte kein ungetrübtes Happy End. Der Frau geht es wieder gut, aber Evan Scherief sah sich nach dem Vorfall nicht mehr in der Lage, Bus zu fahren. „Ich konnte die erste Woche nach dem Unfall nicht mehr schlafen“, sagt Scherief, der jetzt einen Kiosk betreibt. Traumatisierend empfand der Busfahrer jedoch nicht nur den Umstand, Zeuge und Helfer eines schmerzensreichen und blutigen Verkehrsunfalls geworden zu sein. „Ich war irgendwann umringt von Menschen, die mir dabei zusahen, wie ich mit der schwerverletzten Frau sprach. Es dauerte, bis jemand mithalf. Und da waren die Fahrgäste, die mich zum Weiterfahren aufforderten, um sich nicht zu verspäten.“Für seine Zivilcourage und die Geistesgegenwart, im richtigen Moment die richtige Entscheidung getroffen zu haben, verleihen Goodyear und der Automobilclub von Deutschland Evan Scherief den Titel „Held der Straße“ des Monats November 2021.Der AvD und Goodyear suchen Monat für Monat mutige und selbstlose Heldinnen und Helden wie Evan Scherief. Unterstützt wird die Aktion unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministeriums von der Zeitschrift TRUCKER.Als traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland bündelt und vertritt der AvD seit 1899 die Interessen der Autofahrer. Am 11. Juli 1926 veranstaltete der AvD auf der AVUS in Berlin den 1. Großen Preis von Deutschland, für dessen Austragung er bis heute über 75-mal als sportlicher Ausrichter verantwortlich war. Seit dieser Saison fungiert der AvD als sportlicher Ausrichter und Sportorganisator für die DTM und setzt mit dem AvD Young Talent Team ein eigenes Wettbewerbsauto im Opel e-Rally Cup ein. Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings sowie attraktiven Events unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden ebenso persönlich, wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.