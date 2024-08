Vorsorge geht jeden an

Unfall, Krankheit, Alter – keiner ist davor gefeit. Vorsorge treffen ist wichtig, um im Ernstfall abgesichert zu sein, auch wenn das Thema oft aufgeschoben wird. Der AMSEL-Fachvortrag am Donnerstag, 12. September 2024, 17:00 Uhr, im Katholischen Gemeindehaus, Renchtalstraße 49, 77855 Achern-Mösbach, bietet die Möglichkeit, sich unverbindlich über Testamentsgestaltung, Erbverträge und Vollmachten zu informieren. Rechtsanwältin Dr. Martina Tauchert-Nosko, Oberkirch, stellt darin „die 3 großen Vorsorge „V“: Verfügungen, Vermächtnisse, Vollmachten“ vor. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, die Räumlichkeiten sind rollstuhlgerecht. Eine Anmeldung ist bis 09.09.2024 beim AMSEL-Landesverband erforderlich, Tel. 0711 697860, E Mail: seminare@amsel.de. AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V., ist seit 50 Jahren Fachverband, Interessenvertretung und Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Multipler Sklerose (MS) und ihre Angehörigen. Mehr unter www.amsel.de Beim Fachvortrag wird die Oberkircher Rechtsanwältin Dr. Martina Tauchert-Nosko zu den großen Vorsorgethemen wie Testament (Verfügungen), gesetzliche Erbfolge, Erben, Vermächtnisse und Vorsorgevollmachten referieren. Aus ihrer langjährigen Berufserfahrung als Fachanwältin für Erbrecht wird sie mit Beispielen die Themen verständlich erklären. Gute Formulierungen und Rechtssicherheit sind der beste Garant, dass der letzte Wille im eigenen Sinne und ohne Streit unter den Erben vollzogen werden kann. Auf individuelle Fragen wird eingegangen.