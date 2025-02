Multiple Sklerose – warum zum Urologen?

AMSEL e.V

Die AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V. ist Fachverband, Selbsthilfeorganisation und Interessenvertretung für MS-Kranke in Baden-Württemberg. Die Ziele der AMSEL: MS-Kranke informieren und ihre Lebenssituation nachhaltig verbessern. Der AMSEL-Landesverband hat rund 7.200 Mitglieder, über 60 AMSEL-Gruppen und 15 Junge Initiativen in ganz Baden-Württemberg. Mehr unter www.amsel.de



Multiple Sklerose (MS) ist die häufigste entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems. Aus bislang noch unbekannter Ursache werden die Schutzhüllen der Nervenbahnen an unterschiedlichen Stellen angegriffen und zerstört, Nervensignale können in der Folge nur noch verzögert oder gar nicht weitergeleitet werden. Die Symptome reichen von Taubheitsgefühlen über Seh-, Koordinations- und Konzentrationsstörungen bis hin zu Lähmungen. Die bislang unheilbare, aber mittlerweile behandelbare Krankheit bricht gehäuft zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr aus.



MS in Zahlen

38.000 MS-Kranke in Baden-Württemberg

3,4 MS-Kranke pro 1.000 Einwohner in Baden-Württemberg

2.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Baden-Württemberg

5 – 6 Diagnosen täglich in Baden-Württemberg

280.000 MS-Kranke deutschlandweit

1,2 Mio. MS-Kranke europaweit

2,9 Mio. MS-Kranke weltweit

