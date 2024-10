Aktuelles zur Multiplen Sklerose

Rund 20 Wirkstoffe sind inzwischen gegen Multiple Sklerose (MS) zugelassen, die meisten für den schubförmigen Verlauf. MS ist eine chronische Erkrankung, die nach wie vor nicht geheilt werden kann. Der AMSEL-Fachvortrag „Aktuelles zu MS-Therapie, Epstein-Barr-Virus und Propionsäure“ am Freitag, 25. Oktober 2024, 18:30 Uhr, Graf-Zeppelin-Haus, Alfred-Colsman-Saal, Olgastraße 20, 88045 Friedrichshafen, berichtet über aktuelle Erkenntnisse. Referent ist Dr. med. Jürgen Kunz, Facharzt für Neurologie, Neurozentrum Ravensburg. Der Fachvortrag findet in Kooperation mit der AMSEL-Kontaktgruppe Friedrichshafen/ Bodenseekreis statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 0711 697860 oder E‑Mail: seminare@amsel.de Die MS-Forschung hat in den letzten Jahren neben vielen Erkenntnissen auch neue Fragen aufgeworfen. Im Vortrag geht Dr. med. Jürgen Kunz auf Fragen ein wie: Welche Medikamente wurden in den letzten Jahren zugelassen? Welche Folgen bringen Generika in der MS-Therapie mit sich? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der MS und dem Epstein-Barr-Virus (EBV)? Ist eine Einnahme von Propionsäure sinnvoll? Auf individuelle Fragen der Teilnehmer wird ebenfalls eingegangen.AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V., ist seit 50 Jahren Fachverband, Interessenvertretung und Selbsthilfeorganisation für Menschen mit MS und ihre Angehörigen. Mehr unter www.amsel.de