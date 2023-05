AMSELplus – Ein Plus für Mitglieder der AMSEL

AMSELplus gliedert sich in die sechs Bereiche „Neues“, „Termine“, „Texte“, „Videos“, „Audios“, „Vorteile“ und wird fortlaufend aktualisiert. Wöchentlich finden Mitglieder der AMSEL neue Inhalte in dem geschlossenen Mitgliederbereich, der auf allen Endgeräten genutzt werden kann. Um Zugang zu erhalten, genügen Nachname und Mitgliedsnummer. Neben fachlichen Informationen, Videos mit Bewegungsübungen speziell für MS-Betroffene, Tutorials (Lehrvideos) zum zentralen Nervensystem und zur Entstehung und zu Symptomen der MS, Audiopodcasts von Experten und Betroffenen sowie Vorankündigungen von Terminen finden Mitglieder in AMSELplus auch nützliche Formulierungshilfen für Anträge und Widersprüche bei Kostenträgern, ausgewählte Informationen vorab vor Nicht-Mitgliedern und Antworten durch Experten des AMSEL-Expertenrats auf individuelle Fragen in der "Frage der Woche".Online auf www.amsel.de sind aktuelle, unabhängige, neutrale und fundierte Informationen rund um die MS auch weiterhin kostenfrei und umfänglich für alle frei zugänglich, darunter auch Wissensseiten zu Spezialthemen wie zur Behandlung der MS, zu Ernährung, Sport, Kognition oder speziell für MS-Neuerkrankte. Auch Expertenchats und (Web-)Seminare und Austauschmöglichkeiten bleiben für MS-Erkrankte und Interessierte, ob Mitglied der AMSEL oder nicht, weiterhin erhalten. Zusätzlich jedoch sollen AMSEL-Mitglieder mit AMSELplus auch online ein Plus an Informationen und Vorteilen genießen. Die Kosten für eine Mitgliedschaft liegen bei 50 Euro jährlich. Mehr dazu auf www.amsel.de/amsel-ev/mitgliedschaft