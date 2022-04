MS in Pandemiezeiten - Rückblick und Ausblick

Informationsveranstaltung am 30. Mai 2022

Kaum eine Krankheit ist so individuell und vielgestaltig wie die Multiple Sklerose, die „Krankheit der 1000 Gesichter“.

Allerdings entwickeln sich auch bei kaum einer anderen Erkrankung die Behandlungsmöglichkeiten so rasant weiter. Im Rahmen der COVID-Pandemie haben weitere Aspekte an Bedeutung gewonnen: Für die Erkrankten sind Fragen zu den aktuellen Therapien und deren Folgen sowie Impfempfehlungen von elementarer Bedeutung. Aber auch seelische Erkrankungen und sowie zahlreiche soziale und psychischen Auswirkungen, die Corona mit sich bringen, sind von Belang.



Anlässlich des 13. Welt-MS-Tages möchte das Team der Multiple Sklerose-Ambulanz herzlich zu einer Informationsveranstaltung in das Alfried Krupp Krankenhaus nach Essen einladen.

Themenschwerpunkte am Montag, 30. Mai 2022, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.00 Uhr sind unter anderem Vorträge zu neuen Therapiemöglichkeiten bei MS, Impfen und COVID-19 sowie Psyche und Fatigue.

Im Anschluss an die Vorträge haben die Besucher Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich mit Referenten, anderen Betroffenen und Angehörigen auszutauschen. Eine Industrieausstellung bietet ergänzende Informationen.



Die Veranstaltung findet im Hybrid-Format statt: dabei kann die Form der Teilnahme frei gewählt werden. Entweder online von zu Hause aus – hierfür ist ein Zoom-Zugang erforderlich – oder vor Ort im Berthold Beitz Saal.

Dort können bis zu 40 Personen teilnehmen.



Für alle Teilnehmer gilt weiterhin die 2G-Plus Regelung.

Die Veranstaltung ist kostenfrei.



Eine Anmeldung ist erforderlich unter: krupp-krankenhaus.de/ms-tag



Fragen beantwortet gerne das Team der Multiple Sklerose-Ambulanz unter Telefon 0201 434-41437 oder ms-ambulanz@krupp-krankenhaus.de