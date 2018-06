Sandro Cortese bekommt von Yamaha Motor Deutschland eine YZF-R6 zum Trainieren

Sandro Cortese, der derzeit in der World Super Sport Führende und Yamaha-R6-Fahrer erhielt am 13. Juni von Yamaha Motor Deutschland eine YZF-R6, die er für Trainingszwecke nutzen wird. Die Übergabe durch Yamaha-Motor Deutschland Gebietsleiter Frank Bosch fand bei dem Yamaha Vertragshändler Beyer in Senden im Allgäu statt, also ganz in der Nähe von Sandros Wohnort.



Die R6 ist allerdings kein normales Serienmotorrad, sondern wurde mit GYTR-Komponenten veredelt und bekam unter anderem eine Verkleidung, Fußrasten, Bremshebel mit Ferneinstellung, Motorschutzdeckel sowie eine Akrapovic-Anlage und ein Öhlins-Federbein aus dem GYTR-Programm.



GYTR steht für Genuine Yamaha Technology Racing. Hierbei handelt es sich um Tuning Parts, die von Yamaha selbst entwickelt wurden und zwar für das Programm der YZ-Modelle und auch die Modelle der R-Serie. Sie werden exklusiv über die autorisierten Yamaha-Vertragshändler vertrieben. Das Produktprogramm umfasst nicht weniger als 250 Einzelkomponenten, wie zum Beispiel Kolbenkits, Nockenwellen, elektronische Steuergeräte, Schalldämpferanlagen, Federbeine und vieles andere mehr, aber auch Komponenten zur optischen Aufwertung der Motorräder, unter anderem Motorschutzdeckel, Fußrastenanlagen, Brems- und Kupplungshebel und viele Billet-Parts.



Sandro war begeistert als er sein neues Trainingsbike in Empfang nehmen konnte.



Für den weiteren Verlauf der 2018er Supersport-WM wünschen wir ihm auf alle Fälle alles Gute und viel Erfolg!





