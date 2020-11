Wer jetzt schon seine Reise für das nächste Jahr plant, sollte unbedingt auf günstige Reiseangebote zum Black Friday achten. Denn Hotels, Veranstalter und Reisemittler locken mit tollen Deals für das Reisejahr 2021. Was seinen Ursprung in den USA zum Thanksgiving-Fest hatte, ist mittlerweile ein weltweiter Tag der Rabattschlacht und Schnäppchen. Vor allem Online-Anbieter verkaufen ihre Produkte am Black Friday zu reduzierten Preisen, aber auch immer mehr Unternehmen der Reisebranche greifen diesen Trend auf und bieten am Black Friday Übernachtungen, Kurztrips und Pauschalreisen zu besonders attraktiven Konditionen an. Die Kommunikationsagentur Wilde & Partner hat die besten Reise-Rabatte zusammengetragen. Flemings Hotels: Bis zu 40 Prozent Rabatt zum Black FridayFrankfurt, München, Wien, Wuppertal: Wer für das neue Jahr einen Kurztrip in diese Städte plant, findet seinen perfekten Black Friday-Deal bei den Flemings Hotels. Die zentral gelegenen Häuser der Hotelgruppe eignen sich als optimaler Ausgangspunkt für City-Sightseeing und Shoppingspaß. Auf Aufenthalte an vielen Daten bis Ende 2021 warten in der Cyber Week bis zu 40 Prozent Rabatt. Schnell sein lohnt sich, um sich eines der schönen Zimmer aus dem Kontingent dieser Aktion zu schnappen. Buchung bis 30. November 2020 unter: www.flemings-hotels.de/angebote/black-friday-special Die besten Reiseschnäppchen mit UrlaubspiratenAuf dem Reiseportal Urlaubspiraten stellt ein Deal-Hunter-Team von 32 Personen händisch Angebote zusammen, die für die User das beste Preis-Leistungsverhältnis darstellen. Beispielsweise erwartet die Piraten-Follower ein 12-tägiger Roadtrip durch Südafrika inklusive Mietwagen, Übernachtungen und tollen Ausflügen – eigentlich kostet diese Reise pro Person 1.999 Euro, Black Friday bei den Urlaubspiraten sei Dank, reist die zweite Person nun kostenlos mit! Doch das ist nicht alles: Gerade zu Zeiten von Corona ist das Campen so beliebt wie nie zuvor. Reisende können mit einem großartigen Van-Deal mit bis zu 100 Euro Rabatt direkt die eigenen vier Wände und die Liebsten mitnehmen – ganz ohne von Hotels und öffentliche Verkehrsmittel abhängig zu sein. Und das sind nur zwei von vielen heißen Deals, auf die sich Reiseliebhaber dieses Jahr freuen dürfen! Alle Deals und Infos gibt es hier: www.urlaubspiraten.de/tourismus/know-how/black-friday TourRadar meldet bis zu 70 Prozent Rabatt auf RundreisenDer weltweit führende Online-Marktplatz für Rundreisen ist erst kürzlich in Deutschland gestartet und bietet Nutzern einen Überblick über Reiseangebote von mehr als 2.500 Veranstaltern inklusive über 150.000 Bewertungen. Den größten Reiserabatt gibt es für Indien: Die siebentägige Rundreise „Goldenes Dreieck“ vom hervorragend bewerteten Veranstalter Holidays At ist am Black Friday für 70 Prozent Preisnachlass buchbar. Hohe Rabatte bietet TourRadar auch für Ägypten: Die 12-tägige Rundreise „Magisches Ägypten“ vom Reiseveranstalter „Beyond the Nile Tours” ist zum Black Friday sogar mit 50 Prozent Preisnachlass buchbar. Eine Russland-Flusskreuzfahrt von Vodohod ist 40 Prozent günstiger. Acht Tage Segeltörn von Mykonos nach Santorini mit G Adventures ist zum Black Friday für 960 Euro pro Person und damit 15 Prozent günstiger buchbar und flexibel umbuchbar. Ebenfalls Flexibilität bietet eine Privatrundreise durch Sizilien mit dem Spezialveranstalter Sicily Tours, die 15 Prozent unter Normalpreis zu haben ist. Wer nicht so weit reisen mag, bekommt 25 Prozent Rabatt für eine klassische Donaukreuzfahrt von Budapest nach Passau angeboten von dem renommierten, deutschsprachigen Veranstalter Lüftner Cruises. Alle Reisen sind zu Reiseterminen bis Ende 2021 flexibel buchbar und sogar in Raten zahlbar. Auf der Aktionsseite www.tourradar.com/de/sales/black-friday zeigt TourRadar ab Donnerstag, 26.11.2020 bereits die besten Black Friday Reiseangebote für Rundreisen. weg.de: Bis zu 50 Prozent Rabatt auf den nächsten UrlaubVon der nächsten Reise zu träumen hat dieses Jahr eine ganz neue Bedeutung bekommen, die nächste Reise zu planen war teilweise fast unvorstellbar. Damit doch noch alles dieses Jahr schön ausklingen lassen und mit Vorfreude auf 2021 blicken können, bietet weg.de vom 23. bis 30. November 2020 tolle Black Friday Urlaubsangebote mit einem Rabatt von bis zu 100 Euro. Alle die noch unschlüssig sind, wohin die nächste Reise gehen soll, entscheiden sich am besten für einen Reisegutschein, mit dem der nächste Urlaub ganze 50 Prozent günstiger wird. Weitere Informationen und Buchung unter: www.weg.de/sonderangebote/black-friday Frankenwald Chalets: Idyllisch entspannen – einen Tag gratisIm Norden des Freistaates Bayern besticht die fränkische Urlaubsregion FRANKENWALD mit abenteuerlichen Floßfahrten und ruhigen Wanderwegen. In der vom Schiefer geprägten ersten „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ Bayerns erleben Naturbegeisterte, Sportler und Genießer über das gesamte Jahr pure Landschaft, Entspannung und kulturhistorische Höhepunkte. Im Wilhelmsthaler Ortsteil Tiefenbach eröffnet Frankenwald Chalets am 1. Mai 2021 die zwei Luxus Lodges Sepp und Traudl. Ausgestattet mit allem Komfort vereinen sie den Luxus eines Chalets und die Freiheit der Natur. Vom Black Friday bis Ende des Jahres gibt es bei einer Buchung von drei Nächten eine zusätzliche Nacht kostenlos dazu. Wer sich das Angebot sichern möchte, schickt eine E-Mail mit dem Rabattcode "Cyber Week Special" an info@frankenwald-chalets.de.

