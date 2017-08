Kostenlose Übungstage: Mehr Sicherheit mit ÜSTRA Training

Damit mobilitätseingeschränkte Fahrgäste sicher und eigenständig im Nahverkehr unterwegs sein können, bietet die ÜSTRA mit der Veranstaltung „Mobil im Leben“ am 16. August einen kostenlosen Übungstag an.



Von 15 bis 17 Uhr können interessierte Fahrgäste an der Endhaltestelle „Messe/Nord“ der Stadtbahnlinie 8 das Einund Aussteigen in Bus und Bahn ohne Zeitdruck ausprobieren. Dafür stehen alle drei Stadtbahntypen, die in Hannover unterwegs sind, sowie ein Niederflurbus mit elektrischer Rampe bereit. Neben geschulten ÜSTRA Mitarbeitern verrät ein rollstuhlfahrender Trainer Tipps und Tricks rund um die Fahrt mit ÜSTRA Fahrzeugen.



Ein weiterer Übungstag wird am 13. September (15 bis 17 Uhr, Messe/Nord) stattfinden.



Eine Anmeldung ist für beide Termine nicht erforderlich.



Die ÜSTRA möchte die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für mobilitätseingeschränkten Fahrgäste so einfach wie möglich gestalten. Weitere Angebote zum barrierefreien Nahverkehr gibt es auf uestra.de

