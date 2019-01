Haltestelle "Am Sauerwinkel" entfällt

03.01.19

Ab Montag, 7. Januar, ab ca. 9 Uhr, entfällt auf den Stadtbahnlinien 3 und 7 in Richtung Wettbergen die Haltestelle „Am Sauerwinkel“, da der Hochbahnsteig saniert wird. Somit ist die nächste Haltestelle nach der „Bartold-Knaust-Straße“ der „Mühlenberger Markt“. Die Fahrgäste werden durch Ansagen in der Stadtbahn informiert. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis März 2019. Stadteinwärts halten die Linien 3 und 7 weiterhin „Am Sauerwinkel“. In dieser Fahrtrichtung wird der Hochbahnsteig erst saniert, wenn die Arbeiten auf der gegenüberliegenden Seite abgeschlossen sind.





