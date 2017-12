Thalys feiert 20-jährige Verbindung zwischen Frankreich, Belgien und Deutschland

Der internationale Hochgeschwindigkeitszug Thalys feiert das 20-jährige Jubiläum seiner Verbindung zwischen Frankreich, Belgien und Deutschland. Gegründet wurde Thalys im Jahr 1996 und verband zunächst Paris mit Brüssel und Amsterdam. Am 14.12.1997 fuhr der erste Thalys auf der Strecke zwischen Paris über Brüssel nach Aachen und Köln.



Viel Vertrauen in den deutschen Markt



„Die Streckenerweiterung nach Aachen und Köln vor 20 Jahren, und die damit geschaffene direkte Verbindung nach Paris über Brüssel, war ein sehr wichtiger Meilenstein für Thalys. Seit der Gründung hat Thalys mehr als 126 Millionen Fahrgäste auf seinen Strecken befördert und gerade die Route nach Deutschland kontinuierlich ausgebaut. Wir haben viel Vertrauen in den deutschen Markt und sind stolz, die einzige direkte Zugverbindung aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen in die Metropole Paris anzubieten.“, erklärt Thalys Geschäftsführerin Agnès Ogier.



Deutsche schätzen Gastronomieangebot, planen Reisen frühzeitig und entdecken ‚Bleisure‘[1]



Im internationalen Vergleich planen und buchen deutsche Fahrgäste ihre Thalys Reise überdurchschnittlich früh. Das Servicepaket, beispielsweise das Gastronomieangebot am Platz in der Premium Klasse, wissen die deutschen Passagiere ganz besonders zu schätzen. Geschäfts- und Freizeitreisen halten sich ungefähr die Waage, mit einem etwas höheren Anteil an Urlaubern (53%). Deutsche Geschäftsreisende verbinden auch immer häufiger das Angenehme mit dem Nützlichen und verlängern ihren Businesstrip um ihr Reiseziel auch als Tourist erkunden zu können.



Meilensteine der Unternehmensgeschichte:



1996 Gründung von Thalys: Verbindung auf der Strecke Paris – Brüssel – Amsterdam



1997 Streckenerweiterung: Verbindung nach Köln und Aachen



2001 Euroeinführung: Thalys hüllt sich in Blau



2008 Wi-Fi: Neu an Bord des Thalys über vier Länder-Grenzen hinaus



Thalys Uniformen: Deutsche Modedesignerin Eva Gronbach stattet die Bord-Crew aus



2009 Eröffnung Hochgeschwindigkeitsstrecke in Belgien: Fahrzeitverringerung von 40 Minuten auf der Strecke von und nach Deutschland



Thalys Baby: Geburt auf der Strecke Paris – Köln! Das „Thalys Baby“ darf lebenslang gratis Thalys fahren!



2010 Modernisierung: Gesamte Thalys-Flotte



2011 Neue Verbindungen nach Deutschland: Düsseldorf, Duisburg und Essen



2012 Eröffnung: „Thalys Store&More” in Köln



2014 Eröffnung: „Thalys Store&More” in Aachen



2015 Neues Unternehmensmodell: Thalys wird zum vollwertigen Eisenbahnverkehrsunternehmen



2016 Streckenerweiterung: Verbindung nach Dortmund



Eröffnung: „Thalys Store&More“ in Düsseldorf



2017 Offizieller Partner der IIHF Eishockey Weltmeisterschaft in Köln & Paris



Jubiläum: 20 Jahre Thalys-Verbindung Frankreich, Belgien und Deutschland!



[1] Engl. Bleisure = Business + Leisure

Thalys International

Der internationale Hochgeschwindigkeitszug Thalys verbindet seit 1997 Deutschland mit Paris und Brüssel. Thalys-Reisende erreichen von Köln Brüssel in 1h47 sowie Paris in 3h14. Thalys verkehrt mit fünf täglichen Hin- und Rückverbindungen auf der deutschen Strecke über Aachen, Köln und Düsseldorf bis Essen. Drei der Züge fahren darüber hinaus von und nach Dortmund. Seit seiner Gründung hat Thalys mehr als 110 Millionen Reisende befördert und ist mit dem Zugmanagementsystem ERTMS und seinem WLAN-Angebot Vorreiter in Sachen Technologie auf der Schiene. Seit dem 11. Dezember 2016 operiert Thalys auf der Strecke von und nach Deutschland unter dem Sicherheitszertifikat des Eisenbahnverkehrsunternehmens SNCF Voyages Deutschland. Thalys ist Mitglied von Railteam, der europäischen Allianz der führenden Hochgeschwindigkeitsbahnen, der Gemeinschaft der europäischen Bahnen (CER) und des internationalen Eisenbahnverbands (UIC). Unter dem Motto "Willkommen bei uns" bietet Thalys Freizeit- und Geschäftsreisenden ein flexibles, effizientes und ökologisches Mobilitätsangebot: ergonomischer Komfort, herzliche und mehrsprachige Betreuung an Bord, eine Bordgastronomie von hoher Qualität und eine Vielzahl an Extra-Services im Tarif Premium. Das Treueprogramm Thalys "TheCard" belohnt Vielfahrer mit Gratistickets für gefahrene Meilen und weiteren Serviceangeboten. Weitere Informationen unter www.thalys.com.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren