Pressemitteilung BoxID: 788366 (Sunny Cars GmbH)

Autofahrer aufgepasst: Es ist Schaltjahr!

Am 29. Februar 2020 gibt es bei Sunny Cars pro Buchung 15 Euro Preisnachlass

Am Schalttag 2020 in den Urlaubsmodus schalten: Der Mietwagen-Experte Sunny Cars ehrt diesen besonderen Anlass, der nur alle vier Jahre eintritt, mit einer Sonderaktion. Wer am 29. Februar 2020 seinen Mietwagen bei Sunny Cars bucht, erhält einen Preisnachlass in Höhe von 15 Euro. Eingeräumt wird der Rabatt für sämtliche Ziele im weltweiten Portfolio von Sunny Cars, es gilt eine Mindestmietdauer von fünf Tagen. Beim Mietzeitraum gibt es keinerlei Einschränkung.



Kein geringerer als der berühmte römische Herrscher Julius Caesar ist übrigens der Erfinder des Schaltjahrs. Er hat den julianischen Kalender eingeführt, den Vorgänger des heute gängigen gregorianischen Kalenders. Damit auch alles in puncto astrologisches Jahr seine Richtigkeit hat, wurden Ausnahmen vom Vier-Jahres-Zyklus eingeführt: Ist ein Jahr durch 100 teilbar, gibt es keinen 29. Februar. Allerdings findet ein Schalttag statt, wenn das Jahr durch 400 teilbar ist.



Komplizierte Berechnungen bleiben den Mietwagenkunden von Sunny Cars am diesjährigen Schalttag erspart: Ihnen wird bei der Mietwagenbuchung am 29. Februar 2020 ein Nachlass in Höhe von 15 Euro vom Mietwagenpreis abgezogen. Wer diese Aktion von Sunny Cars nutzen möchte, kann seinen Mietwagen über das Reisebüro, die Webseite https://www.sunnycars.de sowie telefonisch unter 089 - 82 99 33 900 buchen und nicht nur vom Rabatt, sondern auch von umfangreichen Rundum-Sorglos-Leistungen profitieren.

