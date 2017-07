Success Hotel Group erweitert Hotelportfolio im Rhein-Main-Gebiet

Die Success Hotel Group baut damit ihre Präsenz in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main weiter aus: „Wir realisieren hier in Zusammenarbeit mit einer lokalen Unternehmerfamilie in einer ausgezeichneten Lage ein weiteres ibis Styles Hotel“, so Michael Friedrich, Geschäftsführer der Success Hotel Group.



Martin Stammel, Investor und Mitinhaber der Firma Möbel Schwind, freut sich ebenfalls auf das gemeinsame Hotelprojekt mit der Success Hotel Group: „Als Möbelhändler haben wir bisher nur Betten verkauft, jetzt investieren wir ‚in Betten’, um den Standort auch für Touristen und Geschäftsreisende interessant zu machen und so unseren Beitrag für ein attraktives und lebendiges Bahnhofsquartier zu leisten.“



Im Frühjahr 2018 startet der Bau des Hotels mit 140 Zimmern im Zentrum der Stadt. Das ibis Styles verfügt darüber hinaus über ein Frühstücksrestaurant, eine Bar sowie einen Fitnessraum. Der Hauptbahnhof und die City Galerie Aschaffenburg sind nur 300 Meter von dem neuen ibis Styles Hotel entfernt, die Stadthalle lediglich 600 Meter. Die Hotelgäste erreichen die A3 in fünf bis zehn Minuten mit dem Auto in Richtung Frankfurt am Main.



„Wir schätzen an unserem Partner Success Hotel Management GmbH vor allem die als Familienunternehmen gelebten gleichen Werte, wie eine langfristige Perspektive auf Basis einer soliden und fundierten Planung. Die Zusammenarbeit mit dem international renommierten Franchisegeber AccorHotels Germany GmbH ermöglicht vor allem überregionale Werbeaktivitäten für den Hotelstandort Aschaffenburg, wodurch der Neubau zugleich neue Chancen für die gesamte Hotellerie in Aschaffenburg eröffnet, die auch bestehenden Hotelbetreibern neue Zukunftsperspektiven ermöglichen“, ergänzt Martin Stammel.



Seit Generationen investiert die Aschaffenburger Unternehmerfamilie Schwind – heute die Urenkel des Firmengründers Karolina Stammel und Martin Stammel – in die Attraktivität ihres Standortes im Bahnhofsquartier. Grundstein wurde bereits 1931 mit dem Bau für die Firma Möbel-Schwind gelegt. Seither prägt der an das Neubauprojekt angrenzende, charakteristische Rundbau die Ecke Frohsinn-Heinsestraße. Er liegt damit im Zentrum des Bahnhofsquartiers zwischen Einkaufszentrum City Galerie und Fußgängerzone.

Success Hotel Management GmbH

Die Success Hotel Group wurde Ende 1995 durch Manfred Friedrich zunächst als Hotelberatung gegründet. Die Unternehmensgruppe unter der Leitung von Michael Friedrich und Paul Gonschor betreibt als lizenzierter Franchisenehmer internationaler Hotelmarken wie Accorhotels, Hilton und InterContinental Hotels Group (IHG) derzeit fünfzehn Hotels mit insgesamt über 1.750 Zimmern in Deutschland. Darüber hinaus agiert die Success Hotel Group als Managementpartner für Investoren oder Banken. Das weitere Angebotsspektrum beginnt bei der Standort- und Marktanalyse, reicht weiter über Projektentwicklungsleistungen, Bewertungsgutachten, Machbarkeits- und Plausibilitätsstudien, betriebliche Optimierung sowie Reorganisation bis hin zu Vermittlung und Verkauf von Hotelimmobilien.



Das Hotelunternehmen konzentrierte sich in den vergangenen Jahren auf eine Implementierung von zukunftsweisenden Technologien und klaren Strukturen innerhalb der Unternehmensverwaltung und den angeschlossenen Hotels.



Bis 2019 plant die Success Hotel Group zehn neue Hoteleröffnungen. Weitere Projekte befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Planung und Entwicklung. Dazu gehört beispielsweise die Restaurantkette "Mike's Urban Pub". www.shgr.com



