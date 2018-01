Urbaner Style von Brooks

Die neue Discovery-Kollektion von Brooks England vereint das Beste an moderner Technologie mit zeitloser Brooks England-Ästhetik. Speziell für den Gebrauch im urbanen Raum entwickelt, lässt sich die Kollektion durch raffinierte Details ideal in den Alltag integrieren.



Die Discovery-Kollektion besteht aus zwei Rucksäcken, dem Sparkhill und Pitfield sowie dem New Street Briefcase und der Strand-Schultertasche. Jedes Modell wurde mit Details für einen cleveren Gebrauch im urbanen Umfeld konstruiert und besteht aus wasserfestem, beschichteten Nylon- und Corduramaterial sowie wasserfesten Reißverschlüssen.



Die Modelle sind mit gepolsterten Fächern für Laptops ausgestattet und verfügen über eine detailreiche Ausstattung und Organisation im Inneren der Taschen. Dazu gehört die Verwendung von Cyclepet-Material für das Innenfutter, das aus gebrauchten Plastikflaschen hergestellt wird und damit auf die Werte von modernen Radfahrern trifft.



Die Discovery-Kollektion ist jetzt bereits bei deinem Brooks-Händler erhältlich.



Hier mehr entdecken: www.brooksengland.com/discovery-range

