Gesichtsmasken bleiben auch im Jahr 2021 unsere wichtigsten Alltagsbegleiter. Einweg-, FFP2-, oder Stoffmasken sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) nach der täglichen Verwendung voller Viren- und Bakterien. Sie bieten dann weder dem Nutzer noch seiner direkten Umgebung einen Schutz vor SARS-Cov-2/COVID-19. Das Tragen von medizinischen Masken wird nun im Nahverkehr und in Läden bundesweit zur Pflicht.

FFP2- und OP-Masken müssten nach jedem Wechsel umgehend entsorgt werden, während Textilmasken bei 60 Grad gewaschen werden sollten, um eine weitere Viren- und Bakterienfreiheit zu gewährleisten. Das Wiesbadener Unternehmen Rilon hat erstmals ein alkoholfreies und geruchsneutralisierendes Viren- und Bakterienschutzspray für die längere Verwendung der Gesichtsmasken entwickelt. Durch die Wirkweise des im Körper natürlich vorkommenden Stoffes Hypochlorsäure (Hypochlorige Säure; HOCI) werden 99,9 Prozent der Bakterien, Viren und Pilze beseitigt. Die Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2/COVID-19 belegen aktuelle Untersuchungen des Instituts Fresenius und des Labors Dr. Merk. Das geprüfte Desinfektionsspray ist hautverträglich, vegan und verzichtet im Gegensatz zu herkömmlichen Desinfektionsmitteln vollständig auf Alkohol. Der Virologe und Apotheker Dr. Wolfgang Braun, Stockach, ist von dem neuen Spray überzeugt. „Die mikrobizide Wirkung von Hypochlorsäure ist selbstverständlich bekannt, aber die Idee, den Mund-Nasen-Schutz mit dieser Lösung zu desinfizieren, ist großartig. Wir vermeiden so hoffentlich, dass immer größere Menge an Masken einfach weggeschmissen werden.“ Maskotan ist Online und in ausgewählten Apotheken erhältlich.

(lifePR) (