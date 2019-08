Pressemitteilung BoxID: 764326 (RheinJet GmbH)

RheinJet startet neuen Zug

Neue Zugverbindung Stuttgart > Frankfurt > München > Stuttgart // Fliegen auf Höhe null ab 10€

Mit drei neuen Zugverbindungen bietet RheinJet ab dem 08.November 2019 eine neue Alternative im innerdeutschen Bahnverkehr an. Die Strecken Stuttgart-Frankfurt, Frankfurt-München sowie München-Stuttgart sind insbesondere für Berufspendler, Familien, Freunde und Städtereisende ausgerichtet. Frühbucher fahren bereits ab 10€ je Einfache Fahrt.



Zum Auftakt werden alle drei Strecken jeweils freitags nachmittags im 14-Tages Rhythmus angeboten. Der ausschließlich mit einer Economy Class ausgestattete Zug bietet 680 Passagieren Platz und verkehrt nonstop ohne Zwischenhalt. Das "fliegen auf höhe null" inkludiert die Sitzplatzreservierung, zusätzlich wird den Passagieren ein Getränk sowie Snack kostenfrei serviert. "Mit dem neuen RheinJet Zug bringen wir das Gefühl vom Fliegen auf die Schiene. Kostengünstig, komfortabel und stressfrei können Passagiere zukünftig ins Wochenende starten", sagt Martin Michael, Geschäftsführer von RheinJet.



Der Zug verlässt Stuttgart HBF um 14.06 Uhr und erreicht Frankfurt Süd um 16.14 Uhr (Fahrzeit 2:09 min). Nach München startet der Zug um 16.45 Uhr und erreicht nach 4 std 29 min um 21.14 Uhr den Bahnhof München Ost.



Die Weiterfahrt nach Stuttgart erfolgt um 21.45 Uhr mit Ankunft um 0.31 Uhr (Fahrzeit 2:38 min). Bis 48 Stunden vor Abfahrt können Abendmenüs (5-15€) vorab online hinzugebucht werden, im Zug besteht ein Angebot an zusätzlichen Snacks & Getränken aus der Bordbar.



Frühbucher können nun erstmals auch zur Hauptverkehrszeit preiswert reisen. Die Strecken Stuttgart-Frankfurt sowie München-Stuttgart sind bereits ab 10€ verfügbar, die Verbindung Frankfurt-München kann bereits ab 30€ gebucht werden. Mit dem Angebot will RheinJet aktiv in die aktuelle Klima- und Verkehrsdebatte eingreifen und insbesondere Umsteiger vom Auto und dem Fernbus gewinnen. "Auf allen drei Strecken sind lange, nervige Staus am Freitag die Normalität. Die Kombination aus Kosten-, Zeitaufwand und Klimaschutz sprechen ganz klar für unseren Zug"



so Michael. Während Verkehrsminister Scheuer viel ankündigt und wenig umsetzt, sowie Greta Thunberg ohne Lösungen sinnlos demonstriert, schafft RheinJet nun Lösungen zum Mobilitätswandel.



Aufgrund der unterschiedlichen Verkehre sieht Geschäftsführer Michael keinen Wettbewerb zur Deutschen Bahn. Biete diese ein dichtes Netzwerk und hohen Takt, so konzentriert sich RheinJet auf gezielte Punkt-zu-Punkt Verbindungen. Lediglich im Vertrieb und Netz besteht eine große Wettbewerbsverzerrung.



Der Buchungsstart für die Verbindungen erfolgt am 23.August 2019 um Mitternacht über die Internetseite. Alternativ kann telefonisch oder in jedem Reisebüro gebucht werden. Bei entsprechender Nachfrage kann die Kapazität von derzeit 680 Sitzen als auch die Frequenz erhöht werden.



DATEN & FAKTEN:



Stuttgart HBF > Frankfurt Süd, Abfahrt 14:06 Uhr > 16:14 Uhr Ankunft (2:09 std), 680 Sitze, Economy Class ab 10€, ab 08.November 2019, 14-tägig

Frankfurt Süd > München Ost, Abfahrt 16:45 Uhr > 21:14 Uhr Ankunft (4:29 std), 680 Sitze, Economy Class ab 30 €, ab 08.November 2019, 14-tägig

München Ost > Augsburg HBF, Abfahrt 21:52 Uhr > 22:30 Uhr Ankunft (0:38 std), 680 Sitze, Economy Class ab 5 €, ab 08.November 2019, 14-tägig

München Ost > Stuttgart HBF, Abfahrt 21:52 Uhr > 00:31 Uhr Ankunft (2:38 std), 680 Sitze, Economy Class, ab 10 €, ab 08.November 2019, 14-tägig



Presse Link: www.rheinjet.de/presse.php

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (